A 32 esztendős Bogdán Annabella rutinos gerelyhajítónak számít, de ő is azon magyar indulók közé tartozik, aki még soha nem versenyzett Európa-bajnokságon.

– A 2018-ban Berlinben majdnem volt lehetőségem Eb-n indulni, de éppen vállműtétből tértem vissza és végül ez nem sikerült. Azt megelőzően is voltam már közel a kijutáshoz, de akkor csak szinttel lehetettem volna Eb-résztvevő – mondta a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzője. – Most a ranglistáról jutottam ki, mondhatom, hogy elég simán, stabil versenyzéssel. Nincs hiányérzetem, amiért a hatvan méteres szintet nem értem el (Annabella egyéni csúcsa 61,09 méter, amit tavaly a szolnoki Tiszavirág Kupán dobott meg – a szerző). Bár világbajnokságon és Európa-bajnokságon sem szerepeltem még, azért van némi rutinom a világversenyeken, hiszen Európa Kupának már voltam résztvevője.

A Tolna vármegyei Szedres községből származó, az edzéseit Varga Lőrinc vezetésével Szolnokon végző Bogdán Annabella hétfőn délelőtt versenyez a selejtezőben.

– A selejtező két csoportban zajlik, még nem tudni, hogy én melyikbe kerülök – beszélt a gerelyhajítók programjáról az atléta. – Minden jól áll, az utolsó simításokat végezzük, készen áll a mozgás, naponta egyet edzek, rövidet, tömören. Már csak egy-két apróságot kell még helyretenni. Nagyon várom már az Eb-t. A döntőhöz az egyéni csúcsomnál kisebb dobás is elegendő lehet, de nem szabad a számok bűvöletében élni. Az számít, hogy a napi forma meglegyen, minden más a fejben dől el. Biztató, hogy az utóbbi versenyeken kétszer is ötvenhét méter fölött dobtam, legutóbb a május végi budapesti Magyar Nagydíj bronzfokozatú versenyen, amikor 57,78 méterig szállt a gerely – az Eb-n akár még a döntő is összejöhet – bizakodott Bogdán Annabella.

Rajta kívül az 59 fős magyar csapatból több mint húszan lesznek „első bálozók” a kontinensbajnokságon, s közülük közel 18 fiatal atlétának a 2026-os Eb és a 2028-as olimpia a cél eredményszerzés tekintetében, de olyanok is lehetőséget kapnak, akik fiatalként a tavalyi budapesti vb-n már bemutatkozhattak világversenyen. A világbajnokság nagy lökést adott a magyar atlétikának, hiszen az elmúlt évben – a vb-n kívül – a nemzetközi versenyek világába sokan be tudtak kapcsolódni.