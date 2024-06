– Milyen tervekkel vágtak neki az NB II.-es bajnokságnak? – kérdeztük az újkígyósi csapattól szezon végén búcsúzó edzőt, Szabó Zsoltot.

– Az előzetes elvárásoknak megfelelően a cél a felsőház volt, amit sikeresen teljesítettünk is.

– Új volt a bajnoki lebonyolítás a felső-, alsóházas rendszerrel, mennyire vált be?

– Úgy gondolom, hogy minőségi javulás történt a bajnokság átszervezésével, nőtt a színvonal, amit a felsőházban szereplő csapatok minősége egyértelműen alátámaszt. A tizenkét csapatos rendszerben akár az éremért is küzdhettünk volna, ezzel együtt a mostani nyolcadik helyünk is előrelépés a mezőnyt ismerve.

– Milyen pozitív és negatív tapasztalatokat szerzett a csapat, illetve a csapat edzője?

– Jelenleg az a legfontosabb, hogy a csapat levonja a következtetéseket a felsőházban szerzett tapasztalatokból. A támadásvezetésben és a lőtt gólok számában fel tudtuk venni a versenyt. Ha kellett, kellően agresszív arcát mutatta a csapat, ezt a mentalitást meg kell tartani. A kapott gólok száma okozott gondot, de akik minket megszórtak, megtették nálunk papíron erősebb csapatokkal is. A kohézió kiváló, erre lehet építeni. Edzőként rengeteget tanultam meccsről-meccsre, amit magammal viszek a következő csapatomhoz. Hiányérzetem talán amiatt lehet, hogy nem sikerült mindig a legjobb formánkat nyújtani csapatként és egyénenként, de ez talán az NB II sajátja is egyben.

– Hány évig dolgozott Újkígyóson és miért döntött a váltás mellett? Hol és milyen minőségben folytatja az edzői munkát?

– Nyolc évvel ezelőtt kezdtem a munkát az újkígyósi klubnál, az utánpótlás minden korosztályában kipróbálhattam magam amiért hálás is vagyok. A fő cél mindig is a felnőtt szint elérése volt, hiszen itt dől el, mire képes valaki. Itt minden téren a határait feszegetheti edző és játékos egyaránt. A Békési FKC hívása megtisztelő számomra. Úgy érzem, hogy eljött az idő a váltásra, ami a fejlődésem szempontjából elengedhetetlen. Az utánpótlásban kezdjük a közös munkát, amit már nagyon várok. Bízom benne, hogy hasznára válok a klubnak, a sportágnak és szép sikereket érünk el közösen. Egyelőre még nem tudom pontosan, hogy melyik korosztállyal kezdem el a munkát, az később fog kiderülni.