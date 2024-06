– Feljutó csapatként egyesületünk háza táján mindenki izgatottan várta az idei szezont. Vezetőt, játékost és szurkolót egyaránt érdekelt mire lesz képes a csapat az első osztályban. Nyugodt szívvel mondhatom a szereplésünk felülmúlta a várakozásainkat – mondta elöljáróban a tréner, az évet felelevenítve.

Jelentős lehetőségbeli eltérések

Konkrét helyezésbeli célokat a mezőny ismeretének hiányában nem is fogalmaztak meg a határvárosiak, persze bíztak abban, hogy minél előkelőbb pozíciót tudnak megkaparintani.

– Határozott véleményem volt már a rajt pillanatában, hogy a csapatok lehetőségei között tapasztalható jelentős különbségek miatt a mezőny ketté fog szakadni és külön harc fog folyni az első négy pozícióért, illetve az öt-tizedik helyekért – így az edző. – Örömmel tölt el hogy eredményesen tudtunk szerepelni és olyan csapattá nőttük ki magunkat a szezon során, akiket még a legjobbak sem vehettek félvállról. Azonban amatőr fociról lévén szó, nekem a legnagyobb büszkeség még sem a pályán elért eredményünk. Sokkal többre értékelem azt a tényt, hogy az egészet a nulláról indulva valósítottuk meg, helyi játékosokra alapozva. Az évek alatt sikerült egy olyan öltözőt összehozni, ahová élmény volt bejárni a mindennapokon, és büszkeség volt a közösség tagjának lenni.

Szép idénnyel búcsúzik a tréner

Ács Levente a bajnokság legemlékezetesebb pillanatai között két hazai találkozót említett meg. Az elsőt és az utolsót.

– Az egész szezon úgy volt szép ahogy volt, mert több esetben is a vereségeinkből építettük tovább saját magunkat. Viszont ha konkrétumokat kellene említenem, akkor az első fordulóban aratott itthoni győzelmünket mindenképp kiemelnem a Nagyszénás ellen, illetve az utolsó előtti fordulóbeli győztes szarvasi meccsünket. Előbbi hitet és elszántságot adott az évhez, utóbbi pedig a csapat erejét mutatta meg – mondta a szakember, aki a múlt keddi gyulai bajnokin ült utoljára a kispadon.

Öt évnyi szisztematikus munkát követően döntött úgy, hogy átadja a helyét. Erről így vallott:

– A következő szezontól új edző irányítja a fiúkat, ezért a jövő tervezése már nem az én feladatom. Magam is kíváncsian várom ki lesz az utódom. Bárki is legyen, szívből remélem, hogy olyan lelkesedéssel áll majd a csapat élére, ahogyan én magam is tettem azt öt évvel ezelőtt. Ehhez kívánok sok erőt, jó munkát és sikeres szezont! – fogalmazott Ács Levente.