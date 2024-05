Bizonyíthatják alkalmasságukat

A Füzesgyarmat múlt héten megszerezte az első tavaszi sikerét, balszerencséjére a Monor elleni hazai sikerrel is búcsút int a harmadosztálynak. Az utolsó házon kívüli fellépését Kecskeméten ejti meg, a tavaszra kiváló formát mutató KTE fiataljai ellen. Nehezítheti a dolgát, hogy a hazai lila-fehérek előszeretettel élnek a visszajátszás jogával, azaz rendre kihasználják a lehetőséget NB I.-es játékosaik szerepeltetésére.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmati SK vezetőedzője: – Végre az elmúlt héten átszakadt a fiúkban egy pszichés gát, igaz rengeteget is tettek a Monor elleni sikerért, csak azt sajnálom, hogy ez nem korábban történt meg. Bízom benne, hogy a siker plusz energiákat hoz ki a megfogyatkozó keretünkből, és a várhatóan felturbózott Kecskemét ellen is bizonyítják a fiúk, hogy nem volt akkora szakmai csőd a szezon, mint amit az eredmények mutatnak. Helyzetünket nem könnyíti meg, hogy hasonlóan az előző héthez, rengeteg hiányzónk lesz. Dlehány, Jónyer, Szakács, Sándor és Achim játékára nem számíthatunk különböző okokból, Szabó Bence viszont letöltötte eltiltását. A rendelkezésre álló játékosokkal maximális erőbedobásra akarjuk késztetni az ellenfelet, és pontokkal szeretnénk hazatérni, még ha nem is feltétlenül mi vagyunk a találkozó esélyesei.

Presztízscsata lesz a vármegyei derbi

Igazi presztízscsatára van kilátás Körösladányban, még ha a vendégek számára nincs is különösebb tétje a találkozónak, leszámítva a tavaszi veretlenség megőrzését. És persze az osztályozóra való készülődés szempontjából sem lehet mellékes a vasárnapi eredmény. A házigazdáknak egyetlen pontra még szükségük van a negyedik hely biztos megtartása érdekében, sikerükkel pedig akár a dobogóra lépés halvány reményét is életben tarthatnák, amennyiben párhuzamosan nekik kedvező eredmény születik Hódmezővásárhelyen.

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Tisztában vagyunk vele, hogy a lehetőségek tekintetében kimagaslik az Előre, amivel élni is tudott a bajnoki cím megszerzésével. Természetesen a meglévő különbségeket a pályán a legjobb tudásunk szerint igyekszünk majd eltüntetni a rendelkezésre álló kerettel. A csapat elé kitűzött alapcélt már régen túlszárnyaltuk, a saját elvárásainkat illetően azonban amíg halvány remény van, addig igyekszünk mindent elkövetni annak elérése érdekében. Az sem mellékes szempont, hogy rengeteg szurkolót várunk, akiknek a kiszolgálása alapvető elvárás a csapat részéről. Nem állítom, hogy nincsenek gondjaink az idény végén, hiszen sérülések és Czirok eltiltása is nehezíti a dolgunkat, de ezek nem áthidalhatatlan problémák. Bátran fogunk játszani, hogy egy jó mérkőzés kerekedhessen ki a megyei rangadóból.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Eddig sem volt könnyű egyetlen mérkőzésünk, egy vármegyei rangadó még nehezebb kilencven percet ígér, ahogy ezt megtapasztaltuk már a ladányiakkal kapcsolatban az őszi Kórház utcai találkozón is. Biztosra veszem, hogy plusz motivációval fognak harcolni és nem csak azért, hogy a céljaikat beteljesíthessék. Nekünk viszont az osztályozó előtt fontos minden pont és győzelem, az önbizalom további növelésére. Mindenképpen szeretnénk az idegenbeli jó szériánkat megőrizni, ponttal, vagy pontokkal a tarsolyban veretlenül tudnánk le házon kívül az évet, ami jól mutatna a bizonyítványban. Az évad végén rendre akadnak olyan játékosok, akik izomsérüléssel bajlódnak, nem kivétel ez a hét sem, emiatt akadnak kérdőjelek a kezdő tizenegyet illetően, eltiltottunk viszont nincs.

A 29. forduló programja. Május 19., vasárnap, 11.00: Kecskeméti TE II.–Füzesgyarmati SK, Vasas FC II.–Erzsébeti SMTK. 17.00: Körösladány MSK–Békéscsaba 1912 Előre, Szolnoki MÁV FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre, Ceglédi VSE–FC Dabas, Pénzügyőr SE–Bp. Honvéd II., Monori SE–Martfűi LSE.