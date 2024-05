Az ominózus Fradi-meccs előtt nem sokkal jelentettem be a klubnak, hogy eligazolok a Vasasba, ezek után úgy láttam helyesnek, ha lemegyek piálni és biliárdozni az egyik kocsmába. Jó néhány whiskyt elfogyasztottam már, amikor egy csabai küldöttség jött értem: Csató Sanyi, Mracskó Mihály és Szenti Zoltán. Nekik is elmondtam, mi a helyzet, az őszi idény végén elmegyek, be is piáltam rendesen, de valahogy csak rávettek, hogy pályára lépjek a másnapi rangadón. Jót tett a nem kis mennyiségű „célzóvíz”, 5-2-re nyertünk, én pedig – abszolút másnaposan – három gólpasszal járultam hozzá a sikerhez.