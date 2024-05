Munkáját családtagjai és tanítványai vitték tovább rendkívül eredményesen. Leánya, Tamás Tímea mester sikeresen vezeti a klub tagjainak összefogásával az egyesületet.

Tamás József emlékét számos alkalommal gondozták már eddig is méltóképpen, nemcsak a klub tagjai, hanem Magyarbánhegyes község polgárai is. Tavaly egy kondicionáló parkot neveztek el róla. Pályafutásának nevezetes emlékeit, relikviáit egy látványos emléksarokkal is felidézték.

Legutóbb pedig egy futással adóztak az emlékének Magyarbánhegyes, Battonya, Gerendás, Medgyesegyháza, Kétegyháza, Orosháza, Csanádapáca, Békéscsaba és más települések sportemberei és versenyzői. Az 5 kilométeres távot a taekwon-do és kick-box világbajnok battonyai Mezei Nikolett nyerte. Árgyelán Krisztián maratonista Kétegyházáról futva érkezett Magyarbánhegyesre, letudva az oda-vissza 20 kilométert.

Mint Tamás Tímea elmondta, több mint kétszázan vállalkoztak a különböző távokra futva több távon, vagy kerékpáron. Ez nem verseny volt, hanem az összefogás és kegyeletes emlékezés szép példája. A rendezvény sikerét látva fogalmazódott meg, hogy jövőre is megrendezik az emlékfutást, ha lehet, még nagyobb létszám bevonásával és új versenyszámokkal.

A rendezvényt a Corvin Taekwon-do Klub és az Erősödő Családi Kötelékekért Alapítvány rendezte, létrejöttét segítették a Barankovics István Alapítvány, Magyarbánhegyes község önkormányzata, a helyi speciális iskola dolgozói, a helyi polgárőrség, Dobrai Norbert, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Békés vármegyei priorátusa, a Békés Megyei Harcművész Szövetség.