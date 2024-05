A csaták K-1, muay-thai, K-1 light, freeboxing és MMA szabályrendszerekben zajlottak.

Az ökölvívás világához szokott békési csapatnak szokatlan volt, hogy – amennyiben úgy alakult – egy nap alatt több mérkőzést is kellett vívni.

– Kissé tartottunk is tőle, hogy miként fog ez lebonyolódni és milyen nehézségekkel kell majd megküzdenünk, de az első nap után megnyugodva konstatáltuk, hogy a Mezőfi András és családja vezetésével lebonyolított világbajnokság zökkenőmentesen zajlott le. Olyan magas szintű szervezettség és fegyelem jellemezte, hogy öröm volt részt venni rajta – mondta id. Surman Zoltán a békési klub vezetője.

A Surman Box Club két versenyzővel vett részt a freebox szakágban. Joó Dávid a 13-15 éves korosztály 57 kg-os és Surman Zoltán Jr a 19-39 éves korosztály, 71 kg-os súlycsoportjában.

Az első hivatalos mérkőzésén ringbe lépő Joó Dávidnak az éremért vívott mérkőzésen az angol Karson Greenacre-val kellett szembenéznie. Rutintalansága ellenére komoly feladat elé állította a tapasztaltabb angolt, de végül pontozással vereséget szenvedett, így az 5. helyén végzett.

Id. Surman Zoltán (a kép bal szélén), mellette Surman Zoltán Jr / Fotó: Surman Box Club/

Surman Zoltán Jr az ukrán Zayarny Nikolayal és az egyiptomi Tarek Hesham Alival került egy ágra. A döntőben az észak-afrikaival kellett megküzdenie a világbajnoki öv megszerzéséért. Ellenfele több küzdősportban is jeleskedett már. A békési fiú lendületesen kezdett és igyekezett megelőzni ellenfelét, ami olyannyira jól sikerült, hogy az első menetet minden pontozónál el is nyerte. A másodikban azonban válaszolt az egyiptomi. Némi szabálytalanság árán igen komoly támadásokat indított, Surmanra számolni is kellett, oda is lett ez a menet.

– A harmadikban azt kértem Zolitól, hogy kevesebb lábmunkával próbálja megkontrázni Ali támadásait, majd ő indítson erős kombinációkkal. A taktika bevált és ebben a menetben komoly „verésben” részesítette ellenfelét és pontozásos győzelmet aratott, így megszerezve a világbajnoki címet – beszélt fia mérkőzéséről id. Surman Zoltán.

A békési ökölvívó következő mérkőzése június 7-én, Gyulán lesz, ahol a szerb Mihajilo Rajics ellen fog ringbe lépni. Ellenfele szintén több küzdősportot kipróbált már, többek között a pusztakezes harcot is.