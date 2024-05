Kitüntetéseket adtak át a sportújságírók kongresszusán

A kitüntetések sorában először a neves sportriporterről, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egykori főtitkáráról elnevezett Gyulai István-díjakat adta át Gyulai István lánya, Gyulai Katalin és Szöllősi György MSÚSZ-elnök. Kitüntették a gyulai származású Berta Mihályt, a Nemzeti Sport volt újságíróját és a 75 éves sportfotóst, Bakai Gusztávot is, akit nagyon sokan futballcsapatok fotósaként ismernek, valamint Petrovics-Mérei Andreát, az M4 Sport Televízió népszerű műsorvezetőjét is. Molnár Géza operatőri tevékenységéért részesült ebben az elismerésben. A díjat Lódi Renáta, a Magyar Távirati Iroda munkatársa és Meronka Péter, az Oxigén Média vezetője is megkapta.

Farkas József-díjat vehetett át Illyés Tibor és Zádor Péter fotóriporter. A Lázár Bence-díjat Dávid Kornél, az egykor az NBA-ban is megforduló kosárlabdázó, a Sport TV szakértője kapta. Az idei nívódíjasok. Sportújságírók: Kapási Attila, Szabó Gábor, Hortobágyi Tibor, az Index sportrovata. Fotóriporterek: Cseh Péter, valamint Tőrös Balázs. Karikaturista: Léphaft Pál.

Kedden sportversenyekkel folytatódik a program az Id. Christián László Városi Sporttelepen.