Szeged-Csanád GA II.–Körösladány MSK 0–1 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Szeged, 120 néző. Vezette: Németh Gergely (Gordos Árpád Mihály, Bán Kristóf Patrik).

Szeged II.: Szalontai (Balogh Cs., 9.) – Berta, Benyó, Gyuga, Milencovici (Dudás, 53.) – Maronyai, Sándor M., Lestyán, Doncsesz (Nagy D., 76.) – Pataki (Mikó, 53.), Vladul (Budai, 76.). Vezetőedző: Igor Bilics.

Körösladány: Kertész – Sztankó (Ruzsa, 83.), Zelenyánszki, Wéber, Krajcsó – Czirok, Bakk (Szántó B., 87.) – Rajsli (Szilágyi, 72.), Geiger (Talpalló N., 83.), Csicsely (Farkas J., 72.) – Malkócs. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Farkas J. (87.).

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A hazaiak részéről egy lesgólt és két nagy lehetőséget tartogatott a vezetés megszerzéséhez, a ladányiak pedig egy elmaradó büntetőt reklamálhattak okkal. Szünet után már a vendégek vették át az irányítást, több helyzetet is kialakítottak, azonban csak egy-egy kapufáig jutottak a csapatok. A félidő második felére friss támadók léptek pályára a sárrétieknél, ettől kezdve veszélyesebbek is lettek, az áttörés pedig a meccs finisében jött el, amikor két csereember összehozta a győztes gólt. A 87. minutában Szilágyi beadását Farkas János fejelte közelről a hálóba, ezzel megkoronázva a bajnoki teljesítményt.

Jó: Pataki, Lestyán, Maronyai, Balogh Cs., ill. Krajcsó, Wéber, Zelenyánszki, Czirok.

Ekker Attila: – Az első félidőben a tavaszi játékunkat vittük ki, de szerencsére higgadtak tudtunk maradni a szünetben. Tanulnunk kell az elmúlt félévből, és ha úgy jövünk ki belőle, mint ezen a meccsen a második játékrészre, akkor jövőre is erős csapata lehet Körösladánynak. Gratulálok a fiúknak a második félidei teljesítményhez!

További eredmények: Martfű–Kecskemét II. 1–5, Bp. Honvéd II.–Monor 3–1, Dabas–Pénzügyőr SE 2–2, BKV Előre–Cegléd 10–0, Erzsébeti SMTK–Hódmezővásárhely 2–1.