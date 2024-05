Mezőmegyer SE II.–Békéssámsoni SK 1–4 (0–3)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 30 néző. Vezette: Gyebrovszki György.

Mezőmegyer II.: Laurinyecz (Szalkai) – Vozár O. (Vozár Cs.), Egeresi, Szarvas (Rusznák), Miklovitz, Fekete, Hajdú, Moka (Rajeczki), Csepregi (Zsombori), Lengyel, Papp Á. Játékos-edző: Zsombori Zsigmond.

Békéssámson: Nagy Zs. – Kenéz L., Harsányi T., Vörös, Dunai (Hajduk), Baliga D., Atyimás, Zádori, Baliga K., Krajcsovics, Baliga Sz. Játékos-edző: Baliga Arnold.

Gólszerző: Vozár Cs. (81.), ill. Fekete (17. – öngól), Baliga K. (33.), Atyimás (39.), Krajcsovics (88.).

Zsombor Zsigmond: – Nem szeretnék senkit megbántani, ezért inkább csendben maradok és gratulálok az ellenfélnek.

Kerekes György elnök: – Az első félidőben kifejezetten jól és eredményesen játszottunk. A meccs második fele már nem sikerült olyan jól, de a győzelmünk nem forgott különösebb veszélyben. Gömöri János

Medgyesegyháza SE–Végegyházi SE 1–4 (1–1)

Medgyesegyháza, 60 néző. Vezette: Drozdik Péter.

Medgyesegyháza: Bacsa – Futó, Tassi L., Tóth L., Uhrin, Tóth Z. (Hamza), Nadicsán (István, Nagy I.), Fodor R., Gombos (Takács), Poliak, Megyeri (Mikoly). Mb edző: Nagy Balázs.

Végegyháza: Mező – Matúz L., Jámbor (Sipos), Borbás, Adler Á., Multyán Cs., Tóth S. (Adler V.), Józsa, Balla, Kecskés, Balog A. Játékos-edző: Bíró Tibor.

Gólszerző: Uhrin (12.), ill. Multyán Cs. (17., 70.), Balog A. (52.), Adler V. (85.).

Tassi Lajos csapatkapitány: – Kezdettől védekezésre rendezkedtünk be, ami jól is működött. Egy átlövésből a vezetést is megszereztük, ám azután elfáradtunk és törvényszerűen jöttek a hibák, így megérdemelt vendégsiker született.

Bíró Tibor: – Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést azzal, hogy a négy kapufa mellett körülbelül hét ordító ziccert is kihagytunk. Ez a következő hetekben aligha fér bele. Egyetlen lépésre vagyunk a célunktól. Viczián György

Kamuti SK–Kardos KSK 8–0 (5–0)

Kamut, 50 néző. Vezette: Pálfi János.

Kamut: Pál – Kóródi, Zsibrita, Szabó Gy. (Knapp), Gilik (Jakusovszki), Foltin (Laluska), Bán (Németh Á.), Máté, Németh M., Szalkai (Gál Z.), Radics. Edző: Gál András.

Kardos: Petrovics Zs. – Jurák Gy., Szekeres Csöndes, Viszkok, Szatmári (Szedlják J.), Erdei, Jansik, Korbely (Dániel), Fehér (Jurák Sz.), Oláh A. Játékos-edző: Jurák György.

Gólszerző: Bán (8., 22., 64.), Kóródi (10. – 11-esből), Máté (16., 71.), Szabó Gy. (30.), Foltin (62.).

Gál András: – Most az elején berúgtuk helyzeteket, így ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, a sportszerű vendégek ellen.

Jurák György: – Akarás és edzés hiányában csak ez az eredmény születhetett. Gratulálok a hazai csapat második helyéhez! Csapó Edit

A Gádorosi LSE–Gerlai SE elmaradt, mert a vendégek nem tudtak kiállni. A 3 bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel a vétlen gádorosi csapat kapja.

Szabadnapos: Telekgerendási LSC

Következik: 25. forduló. Május 18., szombat, 14.00. Békéssámsoni SK–Medgyesegyháza SE. 17.00: Gerlai SE–Kamuti SK, Kardos KSK–Telekgerendási LSC, Végegyházi SE–Gádorosi LSE. Szabadnapos: Mezőmegyer SE II.

Mesterlövészek

41 gólos: Multyán Csaba (Végegyháza)

24 gólos: Kecskés Erik Attila (Végegyháza)

17 gólos: Bán Benjámin (Kamut), István Erik Róbert (Medgyesegyháza)

14 gólos: Baliga Szilveszter (Békéssámson), Polyák Attila (Gádoros)

13 gólos: Balog Adolf (Végegyháza), Szarvas Károly (Mezőmegyer II.), Szijjártó Gábor (Gádoros)

12 gólos: Sós Rómeó László (Békéssámson), Tassi Lajos (Medgyesegyháza)

11 gólos: Moka Bence (Mezőmegyer II.)

10 gólos: Knapp András (Kamut), Korbely János József (Kardos), Kóródi Márk (Kamut)

9 gólos: Poliak Zsolt (Medgyesegyháza)