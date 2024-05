Szomorúak voltak a békéscsabai játékosok a szerdai utolsó pillanatokban elszenvedett vereség miatt, de nincs idő a sopánkodásra, mert szombaton 18 órakor máris jön a bennmaradás szempontjából döntőnek ígérkező Kozármisleny elleni idegenbeli csata. Nem kérdés, hogy győzelem esetén Török Fanniék hatalmas lépést tehetnek az NB I.-es tagság megőrzése felé. Ha lehet, még a szerdainál is nehezebb és küzdelmesebb mérkőzés várható, mert amelyik csapat kikap, az nagyon nehéz helyzetbe kerül az alsóházi csatában. A baranyaiak vereségük esetén, két fordulóval a vége előtt hivatalosan is elbúcsúznának az élvonaltól, ugyanis a jelenleg négy ponttal előttük álló NEKA gárdájával szemben is rosszabbak az egymás elleni összevetésben. A mislenyiek számára tényleg az utolsó szalmaszál lehet a mérkőzés, éppen ezért is várható majd kíméletlen csata a pályán.

Szeptemberben az esélytelenek nyugalmával vágott bele az NB I.-es kalandba az újonc, és bár a negyedik fordulóban hatalmas meglepetésre 30-27-re megverte otthon a Budaörsöt – amit egy Vasas elleni ikszel még megfejeltek –, de a huszadik fordulóig mindössze ez a három pont volt az, amit Gyulay László csapata össze tudott gyűjteni. Ekkor azonban feltámadt Csipkerózsika álmából a Baranya vármegyei gárda, és először a Fehérvárt fektette két vállra 29-27-re, majd egy héttel később a Vasast is (31–29), ráadásul idegenben. Az előző fordulóban ugyan simán tizenhat góllal alulmaradtak otthon a Debrecennel szemben, azért a két alsóházi győzelmük jól jelzi, hogy még nem adták fel teljesen a bennmaradást.

A Békéscsaba is körömszakadtáig küzd az első osztályú tagsága megőrzéséért, és ezt mind az MTK otthonában, mind pedig szerdán a Vác ellen is látható volt. Legnagyobb bánatukra a hajrá mindkét esetben az ellenfélnek kedvezett. Pedig a szerdai hazai derbin már az elejétől rendkívül agilisan játszottak a lilák, így a vezetést sem engedték ki egy percig sem a kezükből az első játékrészben. Csak a fordulás után tudta egy nagyon rövid időre megfordítani az eredményt a Vác, de aztán ismét csabai vezetéssel haladtak a csapatok, és csak az utolsó másfél percben tudták a maguk javára fordítani az eredményt a vendégek.

A Kozármisleny két évvel ezelőtt – még az NB I. B-ben – nagyon megverte a lila-fehéreket (28–20). A legutóbbi összecsapáson a Viharsarokban idén januárban 31–28-ra a Békéscsaba diadalmaskodott.

A csabai keretből Aranyi Vivien fog hiányozni, akire kisebb műtét vár a közeljövőben, ezért őt már ebben az idényben nem is láthatjuk.

A Kozármisleny–Békéscsaba mérkőzést szombaton 18 órától a kozármislenyi Városi Sportcsarnokban rendezik meg, a két játékvezető Hargitai Gábor és Markó Gábor István lesz.

A bajnokság állása: 1. FTC-Rail Cargo Hungaria 44 pont (23 mérkőzés), 2. Győri Audi ETO KC 42 (23), 3. DVSC Schaeffler 40 (23), 4. Mosonmagyaróvári KC 38 (23), 5. Vác 28 (23), 6. Budaörs 23 (24), 7. MTK Budapest 21 (23), 8. Dunaújvárosi Kohász KA 18 (24), 9. Vasas 14 (584–666, 23), 10. Alba Fehérvár KC 14 (638–731, 23), 11. Kisvárda 13 (23), 12. Békéscsaba 11 (589–703, 23), 13. NEKA 11 (573–698, 23), 14. Kozármisleny 7 (23).