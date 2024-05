Az első két-két támadás gól nélkül zárult, az első találat Bencsik Bojána nevéhez fűződött a 3. percben. Bátran kezdett a Békéscsaba, támadásban sokat vállalkoztak a játékosok, aminek a 9. percben kétgólos előny lett az eredménye. Gyimesi Kittiék egyedül a góllövőlistán harmadik helyen álló Kuczora Csengével nem boldogultak. Hét percig csak birkóztak egymással a csapatok, ekkor a hetesét elrontó, majd a kipattanót bevágó egykor Békéscsabán is megforduló Marincsák Nikolett törte meg a gólcsendet, ami egyben az egyenlítést is jelentette. Egy perc sem kellett azonban és máris visszaállt a korábbi kétgólos különbség, a 19. percben 7–5-nél Herbert Gábor, a Vác edzője ki is kérte az első idejét és lecserélte a Békéscsabán is védő Csizmadiai Fannit, miközben a beálló poszton is változtatott. A Ballai-ikrek jóvoltából újból egál lett az állás. Ha nem lettek volna a bosszantó labdaeladások, akkor elléphetett volna az ismételten kettővel vezető Előre NKSE, melynek kapujában az egymás után több nagy védést is bemutató Pásztor Bettina sokszor az őrületbe kergette a váci játékosokat. A vendégek nem égtek százszázalékon, ellentétbe a lila-fehérekkel, akik kicsit még túl is pörögtek, így a csabaiak a három-négy gól helyett végül csak minimális előnnyel mehettek pihenőre.

Fotó: Kiss Zoltán

Meglepte vendéglátóját a Vác, amely pillanatok alatt visszajött mínusz kettőről és a meccs során először a vezetést is megszerezte. Rendesen megküzdöttek egymással a csapatok, egyik sem tudott számottevő előnyre szert tenni. A 42. percben 15–15-nél a hazai edző időt kért, picit igyekezett lenyugtatni a magas hőfokon játszó tanítványait. A csabai védekezést csak dicsérni lehet, a csapat nagyszerűen állta a sarat. A második félidő közepe mindig kritikus szokott lenni a lila-fehéreknél, az 50. percben el is lépett kettővel a Vác. Ezúttal azonban tudott újítani a Békéscsaba, és visszajött a meccsbe, mi több, még a vezetést is átvette. A véghajrában azonban fordult a kocka, az utolsó percben a Csaba az egyenlítésért támadhatott, miközben 34 másodperccel a vége előtt Rác Sándor még kikérte az idejét. Egy támadáson belül három lehetősége is volt a liláknak, de mind kimaradt, így a váciak lejthettek örömtáncot, elmaradt a hazai pontszerzés.

Rác Sándor: – A szívünket-lelkünket kitettük a pályára, a védekezésben is megtettük, amit lehetett. Néhány labdát sajnos elszórtunk, néhány ziccert kihagytunk és ezen múlott a pontszerzés. Az utolsó harminc másodpercben két beállóval játszottunk, de a végén kimaradtak a lövések.

Herbert Gábor: – Nagyon szerettünk volna nyerni, hogy meglegyen az ötödik helyünk. Rajtunk talán kisebb volt a teher, mint a békéscsabaiakon. Az első félidőben több kapus elleni párharcot veszítettünk. A szünet után még jobban akartunk és változtattunk a szerkezeten is. Volt egy emberhátrány, emberelőny szituáció, amiből jól jöttünk ki. A végén a hét a hat elleni játékban találtunk gólokat és ez is hozzájárult sikerhez.

Tappe-Békéscsabai ENKSE–Praktiker-Vác 22–23 (10–9)

NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 500 néző. V.: Horváth P., Marton.

Békéscsaba: PÁSZTOR B. – Horváth G., TÖRÖK F. 6, Kücükyldiz 3 (1), Bencsik B. 2, GYIMESI 3, Kukely K. 3. Csere: Borbély 1, Román 1, Bencsik-Giricz 2, Szondi 1, Csáki. Vezetőedző: Rác Sándor.

Vác: Csizmadia F. – Bánfai 2, BALLAI B. 6, BORDÁS 1, Kuczora 6 (1), Csíkos 2, Csire. Csere: Bukovszky, Győri A. (kapusok), Kurucz, MARINCSÁK 4, Kovalcsik, Ballai A. 2, Szilágyi E. Vezetőedző: Herbert Gábor.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/1.

Az eredmény alakulása

9. p.: 4–2. 16. p.: 4–4. 19. p.: 7–5. 23. p.: 9–7. 28. p.: 10–9. 33. p.: 11–12. 43. p.: 16–15. 48. p.: 17–17. 50. p.: 17–19. 55. p.: 21–20. 59. p: 22–23.