A jogot nyert 48 dartsosból 39 kezdte meg a küzdelmeket. A csoportküzdelmek után 32-es főtáblát alakítottak ki, onnan már egyenes kieséses rendszerben zajlottak a mérkőzések. A búcsúzók számára pedig a Lucky Looser kupa jelentette további játéklehetőséget.

Mivel a tavalyi első győztes, Lólé Roland időközben igazolt versenyző lett, így a szarvasi játékos nem védhette meg címét. A legjobban a tavaly őszi kupadöntő két résztvevője vette az akadályokat. Az akkori győztes, az orosházi Szabó Attila bombaformában teljesített, egymaga hat darab száznyolcvanast dobott, nem csoda, hogy sorra „pattantak le” róla az ellenfelek. A másik ágon a szeghalmi Pap Zsolt menetelt nagyszerűen, így azután módja nyílott visszavágni a decemberi vereségért (4:5), melyet 4:1-es előnyből szenvedett el.

Nívós fináléban dőlt el

Hasonlóan nívós finálét láthattak a társak és az eseményre nézőként érkezők. Megismétlődött a tavaly téli eredmény, csak most Pap Zsolt bizonyult jobbnak 5:4-re, Szabó Attilának tehát tovább kell küzdenie annak érdekében, hogy bajnoki címet is felmutathasson.

– Az először tavaly megrendezett sorozathoz hasonlóan idén is százötven körüli indulót vehettünk számba, igaz idén egyel több selejtező fordulót rendeztünk, mert Tótkomlós is csatlakozott a helyszínek közé. Annak ellenére, hogy csak az amatőrök és a szabadidős kártyával rendelkezők indulását fogadjuk el, számos magas szintű meccset hozott a nap és ebből jelentős szerepet vállalt a fináléig eljutó két játékos. Összesen tucatnyi száznyolcvanas értékű dobás volt, ennek a felét a Szabó Attila érte el – ismertette Bereczki Árpád főszervező, aki nem csak a díjazásban, de a vendéglátás tekintetében is magasra helyezte a mércét.

A díjak a döntőt lezáró ünnepi vacsora keretében az esemény névadó támogatója, Kecskeméti Csaba jóvoltából az első nyolc helyezett részesült komoly pénzdíjazásban, a legjobb négy versenyzőt díszes serleggel is elismerték a szervezők.

Végeredmény: 1. Pap Zsolt (Szeghalom), 2. Szabó Attila (Orosháza), 3. Hrabovszki Pál (Battonya), Bücs Levente (Újkígyós), 5. Ecsedi Gergő (Szeghalom), Mócz Péter (Szarvas), Weidmann Áron (Mezőberény), Balogh Attila (Mezőberény).

Különdíjak. Lucky Looser: Sztvorecz Gábor (Kondoros). Legnagyobb kiszálló Szabó János (Békéscsaba, 164). Legtöbb 180: Szabó Attila (6 darab).