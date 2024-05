Kispest NKK–Zengő Alföld Orosházi KC 28–25 (13–9)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Budapest, 100 néző. Vezette: Rontó Ádám, Szanyi Péter Gábor.

Orosháza: Reszegi – Ludvig 6, Baráth 3 (1), Zavaczki 3, Ács, Kenyeres 5, Rácz 4. Csere: Bálint (kapus), Petri, Bedron 1, Mikula 2, Vörös, Péter, Jáhn, Kostyó 1. Edző: Morva Zoltán. A Kispest legjobb góldobói: Vajer 6, Bujdosó-Gerháth 5, Bakacsi 4.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/1.

A hazaiak harmadik találatára érkezett először válasz Ludvig Krisztina révén, ám a folytatásban is akadozott az orosháziak játéka (8. perc: 5–1). A Kispest Vajer Blanka vezérletével hatásosan támadott, szemben a látogatókkal, akik naggyá tették Győri Ágnes kapust (17. p.: 8–4). Morva Zoltán sem igazán bírta cérnával, időkéréssel próbálta megváltoztatni a meccs menetét. Kenyeres Barbara nyomban be is talált, ám azután hat minutás gólcsend következett. Ebben az időszakban a házigazdák sem igazán voltak topon, ezért megmaradt az addig állandósuló különbség a felek között (10–6), ami a félidő végjátékában sem változott.

Szünetről visszatérve úgy tűnt, hogy az orosháziak magukra találnak és Zavaczki Boglárka vezetésével utolérték a vendéglátókat, Kostyó Panni góljával pedig a 37. percben a vezetést is átvették (14–15). Egy darabig együtt haladt a két gárda, ám a félidő közepéhez közeledve, a Kispest egy hármas szériával visszaállította a régi rendet. A hazai kapus ismét sokat segített a csapatának, a látogatóknál ilyen teljesítményt nem lehetett felfedezni, ami döntő jelleggel bírt. Az utolsó negyedórában előbb a hitüket, majd ennek következtében magát a mérkőzést is simán elvesztették az orosháziak.

Morva Zoltán: – A mai meccsen végérvényesen bebizonyította a társaság, hogy nem képes küzdeni az egyesületért. Annak az egy-két játékosnak, aki ma odatette magát, köszönöm. Az egész tavaszi szezonban egy vagy két meccsen teljesítettünk a tudásunk szerint, máskor mélyen alulmúltuk magunkat. Úgy tűnik, hogy a munkáskabát a szekrényben maradt.