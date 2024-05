Zengő Alföld Orosházi KA–Esztergomi Vitézek 24–25 (11–14)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 350 néző. Vezette: Dulai Ádám, Pisák Bence Károly.

Orosháza: BÁLINT – Ludvig 2, Vörös 3, Zavaczki 3 (1), Mikula 1, KENYERES 6, Rácz 2. Csere: Reszegi (kapus), Péter, Petri, Ács, Jáhn, BARÁTH 7 (4), Bedron, Leczkési, Kostyó. Edző: Morva Zoltán. Az Esztergom legjobb góldobói: Szucsánszki 7 (4), Horváth A. 5, Pap 5, Hajtai 4.

Kiállítások: 16, ill. 10 perc + Takács kizárva. Hétméteresek: 7/5, ill. 7/4.

A találkozó előtt az orosházi klub vezetői elbúcsúztatták a pályafutásukat máshol folytató Kostyó Pannit, Zavaczki Boglárkát és Ludvig Krisztinát, illetve a visszavonuló Mikula Dórát és Vörös Bettinát. Szintén nyilvánosan is megköszönték Morva Zoltán edző munkáját, akinek a posztját az új idényben más szakember tölti be.

Az első találatot a vendégek szerezték, de az első 10 percben 4–4-es állásig gólra góllal válaszoltak a házigazdák. Az elején Vörös Bettina duplázott az orosháziaknál, majd Kenyeres Barbara tett így. Utóbbi két találata közé három három esztergomi is érkezett, így a félidő közepére 4–7-re lépett el a Duna-parti alakulat. Morva Zoltán időkérése ellenére akadozott az orosháziak támadójátéka, ennek hozományaként Bálint Anna védései sem tudták meggátolni a látogatókat, hogy a Békéscsabáról jól ismert Hajtai Vanessza eredményességével tovább növeljék az előnyüket (22. p.: 6–10). Két gyors hazai találattal átmenetileg lefeleződött ez a különbség, ám azután hamarjában visszaállították a régi rendet a látogatók, sőt az ex-válogatott Szucsánszki Zita révén 9–14-nél az addigi legnagyobb fórt jegyezték, amin Baráth Berta szépített az utolsó hatvan másodpercben.

Szünet után jött a fordulat

A második félidő elején is ő volt az, akinek a vezérletével az orosháziak 12–15-ös állásról 16–15-re fordítottak. Ebben az időszakban parádés dolgokat csináltak Morva Zoltán tanítványai, a védőmunkájuk is közel járt a tökéleteshez. A 40. minutában 18–16-os hazai vezetésnél Elek Gábor szakmai igazgató más másodszor hívta ki magához játékosait. Ennek eredményeként 19–19-nél egyenlítettek, majd 21–19-ről a fordítás is összejött számukra (47. p.: 21–22). A hazai szakvezető is lépett, időkéréssel fokozta a harci kedvet. Lett is foganatja, mert bár a látogatók hatalmas küzdelemben 22–24-re elléptek, Zavaczki Boglárka két találatával újra egál lett. Az utolsó öt perc sok izgalmat, de már csak egyetlen találatot tartogatott, amit Horváth Alexa ért el négy(!) másodperccel a mérkőzés vége előtt. Igazi balszerencse volt ez a legutóbbi találkozójukon nyújtott teljesítményhez mérten száznyolcvan fokot forduló hazaiak számára, pedig a szünet utáni játékukkal egy pontra igazán rászolgáltak volna, így viszont az Esztergom az utolsó forduló előtt feljutott az élvonalba.

Morva Zoltán: – Teljesen más arcát mutatta ma a társaság, mint legutóbb. Az edzőségem alatt, ebben a két szezonban ez a kettősség volt ránk jellemző. Az élcsapatokkal szoros meccseket vívtunk, míg a gyengébb képességűek ellen szenvedünk. Ennek ellenére a mai mérkőzés így volt szép, így kell elbúcsúzni a hazai pályától. Ilyen fantasztikus közönség előtt azt gondolom, hogy egy pontot megérdemeltünk volna, de innen is gratulálok az Esztergomnak a feljutáshoz. Sok sikert kívánok nekik az NB I-ben!