Nem csak a magyar bajnoki cím volt a tét, hiszen a juniorok az augusztusi budapesti utánpótlás világbajnokságon indulás a felnőttek pedig a novemberi, athéni Európa-bajnokságon illetve közvetve a 2025-ös világjátékokon való indulás jogáért szálltak ringbe.

Ahogyan ez várható volt, a nagy tét kemény, szoros mérkőzéseket, feszült hangulatot, kiélezett küzdelmeket eredményezett, s ebből bőven kijutott a két Békés vármegyei csapatnak, a békéscsabai JALTE Energy Gym és Dohányos team formációjának egyaránt. Különösen Hricsovinyi Károly tanítványának, a válogatott Mármarosi Patriknak a döntője végződött furcsán. Először kihirdették győztesnek, majd óvás következett, és megváltoztatták az eredményt. Újabb óvás, amit viszont nem fogadtak el, így Patrik ezüstérmes lett, ezzel odalett az Európa-bajnokságra való kijutás is. A perpatvar rávilágított arra, hogy a többi küzdősport szakághoz hasonlóan, a kick-bokszban is időszerűvé vált bevezetni a videobíró intézményét.

Lipták Bence technikai k. o.-val nyerte az első mérkőzését, a döntőben viszont kiütközött a rutintalansága. Edzője, Hricsovinyi Károly biztató teljesítményt látott nála. Mivel fiatal versenyző, bőven lesz ideje rutint szerezni.

A junioroknál Kiszely Máté megtett mindent, a döntőbe jutásért a későbbi bajnok győzte le. Lakatos Eriknél is egyre jobban látszik a fejlődés. Egyébként a junior Almási Bálint (JALTE-Energy Gym), továbbá a felnőtt Kellner Zsolt és Czeglédi Tamás (JALTE-Dohányos team) már kvalifikálta magát a második félévi világversenyekre. A csabai ringeseknek a következő megmérettetési lehetőség június 11–17. között a XXIX. budapesti kick-boksz világkupa lehet.

Eredmények. Felnőttek. K-1 szabályrendszer. 63,5 kg: 2. Mármarosi Patrik (JALTE-Energy Gym). 71 kg: 2. Lipták Bence (JALTE-Energy Gym).

Juniorok. Low-kick szabályrendszer. 63,5 kg: 2. Lakatos Erik (JALTE-Dohányos team). +91 kg: 3. Kiszely Máté (JALTE-Dohányos team).