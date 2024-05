Egy kisebb település életében mindig nagy dolognak számít, ha egy olyan rendkívüli esemény történik, ami a hírnevét erősíti, messzebb vidékre is elviszi. Békés vármegye legészakibb részén fekszik Bucsa község, amely már hosszú évek óta híres kyokushin karate szakosztályáról. Mindez elsősorban a Gyarmati család munkájának köszönhető, amely hétvégén is letette névjegyét.

A zsúfolásig megtelt Kóti Árpád Művelődési Központban rendeztek Knock-down (leütéses kyokushin) karate és Combat (fejütéses, kesztyűs, hasonlóan a combrúgásos kick-boxhoz) karate bajnokságot, amelynek a főszervezője ifjabb Shihan Gyarmati Imre V. danos mester volt. A 77 tagú mezőny elsősorban a környékbeli harcművész szakosztályokból tevődött össze, a résztvevő klubok: Karcagi SE, Songoku Se, Báthory Kick és Thai box SE, Kisújszállási SE, Kondorosi Kick-box SE, Péceli Dojo SE, Bucsa SE.

A bírói kar megfelelően látta el a feladatát. Sensei Rackó György V. Dan vezette a knock-down szabályrendszerű, és sempai Fábián Mihály I. DAN a kick-light bíráskodást. A küzdelmek már jellegüket tekintve is meglehetősen kemények, de végig sportszerűek voltak. Dicséri a versenyen indulókat, hogy ahol esetleg nagyobb tudásbeli különbség volt, vigyáztak a másik testi épségére.

BMHSZ

A megnyitót megtisztelte jelenlétével Kláricz János, Bucsa község polgármestere is, aki köszöntötte a megjelenteket és méltatta a Gyarmati család munkásságát. Jelen volt shihan Gregor László VIII. DAN, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke is. Nagy taps köszöntötte a versenyen is elinduló Kovács Marianna háromszoros veterán kick-box világbajnokot.

Békés vármegyei érmesek. Knock-down. Mini fiú, -20 kg: 2. Nyakó István (Bucsa SE). Gyermek III. leány, -25 kg: 1. Gyarmati Amira (Bucsa), 2. Varga Dorina (Bucsa). Gyermek III. fiú, -30 kg: 3. Nyakó István (Bucsa). Gyermek II. fiú -30 kg: 2. Nyakó Csaba (Bucsa). Gyermek I. leány, -35 kg: 2. Barna Noémi (Bucsa). Ifjúsági leány, -65 kg: 2. Kiss Hanna (Bucsa). Ifjúsági fiú, abszolút: 2. Keller László (Bucsa). Junior leány, -60 kg: 1. Fábián Hanna (Bucsa). Felnőtt női, -80 kg: 2. Gyarmati-Juhász Brigitta (Bucsa).

Kombat karate. Gyermek fiú, -25 kg: 2. Nyakó Csaba. Kadet 1 leány, -35 kg: 2. Barna Noémi. -50 kg: 2. Barna Noémi. Junior női, -60 kg: 1. Szikszai Zara (Békés Megyei Kempo Egyesület). -65 kg: 1. Kovács Mariann (Kondorosi Kick-boksz SE), 3. Szebeni Zsófia (Kondoros). Felnőtt női, +60 kg: 1. Kovács Mariann (Kondoros).