A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Bácsmegi Gábor emlékeztetett, volt rá példa, hogy fiatal, távoli vidékekről Békéscsabára érkezett futballisták látogattak el az intézménybe, azért, hogy megtapasztalhassák, milyen gazdag történelemmel rendelkezik Békéscsaba.

A Munkácsy Mihály Múzeum és a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia közötti együttműködési megállapodást dr. Bácsmegi Gábor és dr. Kovács Mihály írta alá a békéscsabai múzeumban.

Fotó: Licska Balázs

Felkeresik a múzeumot a labdarúgók

Bár azzal kapcsolatban, hogy mit is foglalnak az együttműködési megállapodásba, további pontosítás szükséges, de például a nyári tábor idején is lesz, hogy két edzés között felkeresik a múzeumot a labdarúgók. Fontosnak mondta, hogy az ifjúság jelen legyen az intézményben. Járhat együtt a sport és a tudomány, lényeges, hogy a test mellett a szellemet is frissítsék.

A Békéscsabai Labdarúgó Akadémia elnöke, dr. Kovács Mihály elmondta, hogy az akadémián napi szinten 450 gyermek sportol, fiúk és lányok egyaránt. Ez a létszám felelősséget is jelent, a futballistapalánták révén benne vannak a helyi közösségek életében.

Egy társadalmi felelősségvállalási programot indítottak. Kapcsolatban vannak a Békéscsabai Rendőrkapitánysággal – a rendőrök például a drogokról, az elektromos rolleres közlekedésről, a nyár veszélyeiről is tartottak előadást –, valamint országos szinten az Egyszülős Központtal, és hasonló partnerséget terveznek a Békéscsabai Jókai Színházzal és a MOB Fair Play Bizottsággal.

Hangsúlyozta: ezeket a megállapodásokat igyekeznek tartalommal megtölteni. Az akadémián nem csak sportolókat képeznek, hanem komplex képzési programot biztosítanak a fiataloknak – akikkel az edzők mellett más szakemberek is foglalkoznak –, személyiséget fejlesztenek.