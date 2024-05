A MOTUL Kupáért kiírt Dragbike országos bajnoki futamon több szarvasi motoros is kipróbálta magát, illetve a verdáját. A legkisebbek versenyében ifjabb Tímár Nándor meg is nyerte a junior 50 köbcentis kategória versenyét. Édesapjának ezúttal bronzérem jutott, a ModiTwin, módosított kéthengeres gépek versengésében. A „Közönség 600 ccm-es” kategória két érmet is tartogatott a Körös-parti város képviselőinek. A rutinos Bencsik Zsolt második, Matuz Gergely a harmadik helyezettnek járó díjat érdemelte ki.

Szarvasi helyezettek. Junior 50 ccm: 1. Tímár Nándor Jr. (Suzuki). Közönség 600 ccm: 2. Bencsik Zsolt, 3. Matuz Gergő. ModiTwin, módosított: 3. Tímár Nándor