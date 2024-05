Két Békéscsabán lejátszott bajnoki után idegenben lép pályára a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női csapata. A NEKA elleni kiesési rangadót sikerrel vette Rác Sándor csapata, ám a dobogóra pályázó Mosonmagyaróvár ellen teljesen alárendelt szerepet játszott a viharsarki együttes.

A horvát Andela Zagar (labdával) góljaira nagy szükségre lesz a Békéscsabának Fotó: Kiss Zoltán

Az MTK elleni mérkőzés elé óvatos bizakodással tekintenek Békéscsabán és ha az őszi viharsarki párharc végeredményét nézzük, akkor ez akár indokolt is lehet. A 2023. november 18-án lejátszott mérkőzés 25–25-ös eredménnyel zárult. A Csaba győzelmi esélyt szalasztott el, a vendégek 20 másodperccel a dudaszó előtt egyenlítettek úgy, hogy a meccs hajrájába háromgólos hátránnyal mentek bele. Hasonló eredménnyel most nagyon elégedettek lennének Békéscsabán, már az egy pont is nagyon sokat érne a bennmaradásért folytatott harcban.

Az MTK győzelemből jön, a viharsarkiak meg vereségből, Horváth Grétáéknak bizony meg kellett emészteniük a Mosonmagyaróvártól elszenvedett 21 gólos vereséget. A Békéscsaba jelenleg tizenegy ponttal a tizenharmadik helyen áll, azonos pontszámmal a NEKA és a Kisvárda együtteseivel. E három gárda élet-halál harcot vív azért, hogy jövőre is az NB I.-ben szerepeljen. A lila-fehérek mezes csapatnak nagyon motiváltnak kell lenni ahhoz, hogy reménye legyen a pontszerzésre.

Az MTK-nál csalódásként élték meg a novemberi pontvesztést, éppen ezért szeretnék mindkét pontot begyűjteni. A legutóbbi hétvégén magabiztos 36–34-es diadalt aratott Dunaújvárosban a kék-fehér mezes együttes, így kellő önbizalommal várja a Békéscsabát.

– Nagyon szeretnénk itthon tartani a két pontot, de tudjuk, hogy nehéz találkozó lesz, hiszen a Békéscsaba az életéért küzd. Minket a reváns vágya hajt, ugyanis idegenben csak a döntetlen jött össze. Próbálunk a saját játékunkra figyelni és megnyerni a pénteki mérkőzést – nyilatkozta a klubhonlapon a korábban az orosházi női csapatot is irányító Vágó Attila, az MTK edzője.

A találkozó pénteken 18 órakor kezdődik a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. A két játékvezető Altmár Kristóf és Horváth Márton lesz.