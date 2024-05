Kézilabda 32 perce

Mindhárom Békés vármegyei férficsapat veszített a hétvégi bajnoki fordulóban

A Gyulasport és a Békéscsabai Előre NKSE U21.es női csapata is sikerrel vette az akadályt az NB II.-es bajnokságban, Zöldi-Tóth Katalin tanítványai ezzel be is biztosították a második helyet. A férfiak nem zártak ilyen sikeres hétvégét, a pályára lépő három Békés vármegyei csapat egyike sem tudott győzni.

A fekete mezes orosháziak vereséggel zárták az idei utolsó hazai mérkőzésüket Fotó: Zsedényi Péter

CSIKO SE Orosháza–Mizse KC 36-40 (18-16) NB II.-es mérkőzés, férfi, felsőházi rájátszás. Orosháza, 250 néző. V.: Gulybán, Juhász D. Orosháza: Pajkó – Szász 5, Pásztor M. 7, Ambrus 2, Simon 4, Borbély 3, Németh L. 5 (3). Csere: Árgyelán (kapus), Héjja 1, Míg 6, Nadicsán, Nánási, Nagy Konrád 2, Nagy Kristóf, Pásztor Á. 1, Szöllősi. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Lajosmizse legjobb dobója: Benke 14 (1). Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 4/2. Héjja Ádám: – Az első félidőt nem kezdtük jól, el is ment az ellenfél öt góllal, de küzdelemmel és akarással ezt sikerült megfordítani, uraltuk is a mérkőzést. A második félidő elején volt néhány buta hibánk támadásban, vissza is jött a Mizse ikszre, onnantól fej fej mellett haladt a mérkőzés. Harminchat lőtt góllal meccset kell nyerni hazai pályán, de sajnos nagyon sok gólt kaptunk. Túrkevei VSE–Kondorosi KK 36–34 (21–14) NB II, férfi, alsóház. Túrkeve, 80 néző. V.: Juhászi I., Szilágyi. Kondoros: Sztancsik – Istenes L. 6, Papp K. 6, Polgár 8, Branyiczki 7, Lőrinczi 3, Gazsó 4. Csere: Pankotai (kapus), Kasnyik V., Kasnyik T., Guba. Edző: Kósa Balázs. A Túrkeve legjobb dobója: Ács 12 (4). Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 0/0. Kósa Csaba: – Az első félidő minden tekintetben nagyon gyenge volt. A másodikban összeszedtük magunkat és még a győzelemre is volt esélyünk. Ettől az eredménytől függetlenül sikerült a bennmaradàst kiharcolni, amihez gratulálok a csapatnak. Iszonyatosan nehéz év volt ez nekünk. További eredmény: Dabas KC II.–Optimum Solar-Békési FKC U21 35–30 (17–18). Szarvasi NKK–EURONOVEX USE 23–34 (10–13) NB II, női, felsőház. Szarvas, 100 néző. V.: Rácz I., Rigó. Szarvas: Antal – Biró P. 3, Nagy E. 2, Milyó 4, Hajdu 1, Majoros 7 (2), Závoda 2. Csere: Skorka (kapus), Nyerges, Papp Zs., Száva F., Szöllősi P. 4 (1), Tasgyik, Trnyik, Pusztai, Fodor. Edző: Száva Flórián. Az ENUSE legjobb dobója: Bűcs 7 (2). Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/3, ill. 3/3. Száva Flórián: – Az első félidőben megleptük az ellenfelünket és az egész mérkőzésen nagy harcra késztettük a bajnok tápiószelei csapatot. Nagyon jól küzdöttünk, amiért gratulálok a játékosaimnak és a bajnoki címet szerző ellenfélnek is. CZ-Gyulasport–Vecsés SE 27–24 (16–10) NB II, női, felsőház, Gyula, 100 néző. V.: Lámfalusi, Szemán. Gyula: Mike – Szabó K. 3, Gelegonya 2, Ilyés 3, Szögi 2 (1), Kovács Sz. 4 (2), Lukács 4. Csere: Zsiga Zs. (kapus) 1, Boruzs, Hegedűs 4 (1), Kiss V. 3, Nagy P. 1, Németh Cs., Farkasinszki, Miklya. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Vecsés legjobb dobója: Hermann 9. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 1/1. Zöldi-Tóth Katalin: – Szerettünk volna visszavágni az idegenben elszenvedett vereségért, ezt éreztetni szerettük volna az elejétől kezdve. Mindezt negyven percig tudtuk is tartani, de a következő mérkőzésen figyelni kell arra, hogy aki a padról lép a pályára, ugyanúgy magas szinten égjen. A második helyünket bebiztosították a lányok, az utolsó hazai mérkőzésünket szeretnénk megnyerni, ezért várunk minden szurkolót a csarnokba! Békéscsabai Előre NKSE U21–Inárcs-Örkény KCE 37–26 (17–15) NB II, női, felsőház. Békéscsaba, 100 néző. V.: Grézló, Miklós. Békéscsaba U21: Madera-Domokos – Károlyi 1, ÁDÁSZ 8 (4), UDVARI 8, Ancsin 6, WEIGERT 4, KRAJCSÓ 2. Csere: Tóth R. (kapus), Kovács K., VARGA H. 4, Balog K. 1, Baukó, Gajdács 1, Téglás 2 (1). Edző: Fábián Csaba. Az Inárcs-Örkény legjobb dobója: Szarvas 11 (2). Kiállítások: 2, ill. 6 perc, Forgács Szonja és Schanberg Luca kizárva. Hétméteresek: 8/5, ill. 2/2. Fábián Csaba: – Védekezésben akadtak gondjaink, de megérdemelt a győzelmünk a helyenként sportszerűtlenül és durván védekező ellenféllel szemben.

