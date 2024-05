A Kopp Békéscsabai AC kétszeres olimpikonjának, Oláh Barbarának jobb térdét március végén műtötték meg, az instabil porcrészeket és az összetapadt kötőszövetet kellett eltávolítani.

Oláh Barbara gyorsan felépült a műtétje után

Fotó: Imre György

– Egy hetet töltöttem tétlenségben, folyamatos terheléssel a műtétet követően hat nappal már kerékpárra ülhettem, majd a harmadik héten már elkezdhettem futni, később gyalogolni – mondta a békéscsabaiak válogatott gyaloglója, aki idén még egyetlen versenyen sem indult. – Fokozatosan terheljük a műtött lábat, eddig semmi probléma nincsen, napi kettőt edzek és május 25-én a szlovákiai Búrszentmiklóson egy ezüst fokozatú tíz kilométeres versenyen már indulni is fogok. Most ott tartok, hogy 16 kilométerig eljutok és az állóképességem is jó, a tempó hiányzik még.

Oláh Barbarának teljesen még az olimpiáról sem kell lemondania, bár az oda való eljutáshoz göröngyös út vezethet.

– Magyarországnak egy kvótája van a párizsi gyalogló váltóba. Hogy erre egyáltalán esélyem legyen, az öt-, vagy a tízezres országos bajnokságon kellene jó időt mennem. A római Európa-bajnokság van inkább fókuszban, jelenleg 28. vagyok a ranglistán, innen már nehéz lenne kiesni. Voltak, akik már leírtak erre az évre. Egy ilyen műtét után alapból négy-hat hét, mire el lehet kezdeni az edzéseket. Mi hamarabb kezdhettünk, de ebben a gyógytorna is nagy segítséget jelentett.