2004-ben a MSÚSZ is a ott volt az emléktáblát állító szervezetek, támogatók között, a békéscsabai elnökségi tag, Fábián István pedig személyesen is részt vett az ünnepségen. Most is ő készítette elő az MSÚSZ-delegáció érkezését, ám közelgő operációja miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, amelyen Szöllősi György elnök, Dénes Tamás főtitkár, valamint Knézy Jenő és Molnár Dániel egykori közeli munkatársaiként Mravik Gusztáv alelnök és Török László, a szolidaritási bizottság tagja helyezte el az emlékezés koszorúját a szövetség nevében a békéscsabai Mester Csarnokban.