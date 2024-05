Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád GA II. 1–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 550 néző. Vezette: Tóth Tamás (Tőkés Róbert, Gergely Márton).

Békéscsaba: Krnács – Kuzma, Farkas M. (Kovács G., 41.), Bora – Komáromi (Mihály, 67.), Tóth M., Pintér, Zvara (Ilyés T., 80.), Kóródi – Vólent (Zádori, 67.), Sármány (Hulicsár, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Szeged II.: Onódi – Berta, Benyó, Gyuga, Dudás (Fábiánkovits, 80.) – Nagy D. (Maronyai, 16.), Sándor M., Lestyán, Bakó – Pataki, Doncsesz. Vezetőedző: Igor Bilics.

Gólszerző: Vólent (1.). Kiállítva: Lestyán (93. – második sárga lap).

Az Előre a középkezdést követően nyomban vezetést szerzett Vólent közeli fejesével, ám azután a szegedi csapat nyomban egalizált is Doncsesz révén, a játékvezető les miatt visszavontam a gólt. Az Előre dominálta a játékot, de nem igazán tudott helyzetbe kerülni a szervezetten játszó Tisza-partiakkal szemben. A szünet után sem állt be látványos fordulat. A lilákban ezúttal nem volt annyi kreativitás, hogy megnyugtatóvá tegyék az előnyüket. Ellenben a szegediek felbátorodtak a félidő közepén, kétszer is alaposan megtornáztatták Krnács kapust. Nyomban hármat cserélt Csató Sándor, friss támadókat bevetve, de ezúttal ez sem hozta meg a fordulatot. A szegedi fiatalok sokat tettek az egyenlítés érdekében, igazán komoly veszélyt még sem jelentettek, az eredménynek mégis a csabaiak örülhettek jobban.