Gregor László levezető elnök, a szervezet alelnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a küldöttek elfogadták az előre kiadott napirendet.

Jámbor Zoltán a beszámolóját tartja. Fotó: Érdekszövetség



Jámbor Zoltán elnök elemezte a sportszövetség helyzetét, és elmúlt évi munkáját. Számos pozitív tényezőt említett, de szólt a gondokról is. Pozitívum volt, hogy a versenyek színvonala emelkedett, valamint az, hogy az egyes szövetségeknél (atlétika, lovas, harcművész) nőtt a résztvevő sportolók száma, a válogatottak pedig eredményesen képviselték hazánkat. Jó néhány vármegyei szövetséggel nincs megfelelő munkakapcsolatuk, ezek a szervezetek nem mutatnak életjeleket. Csökkent a fő- és mellékállású edzők száma az elmúlt esztendőben. A vármegyei érdekszövetség anyagi gazdálkodása nehezen biztosítható, hiszen szinte egyetlen bevételi forrásuk az edzőképzés, amit magas színvonalon szerveznek meg, de a résztvevők létszámát feltétlenül növelni kell.

Az új tanévről a tájékoztató már olvasható a szövetség új honlapján is. Erről Szabó Ágnes alelnök adott tájékoztatást, aki az edzőképzést irányítja. Ebben az oktatási évben a legtöbb edzőjelölt kick-box és asztalitenisz sportágban vesz részt a képzésben. Új helyszínen, a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban tartják a foglalkozásokat, de jelentős számú az online, interaktív oktatás is.

A szervezet 2023. évi pénzügyi beszámolóját Molnárné Tárnai Klára terjesztette elő, aki megállapította, hogy a könyvelés pontos, és szakszerű. Czeglédi Kata­lin, a felügyelőbizottság elnöke­ a szövetség gazdálkodását rendben találta, az megfelelt a törvényi előírásoknak. A hozzászóló küldöttek az eredmények mellett szóltak a gondokról, a megoldandó feladatokról is.

A beszámolókat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag fogadta el a közgyűlés.

V. L.