Békés Vármegyei Kupa győztese a Gyulai Termál FC Fotó: Bencsik Ádam

Mezőmegyer SE–Gyulai Termál FC 1–3 (0–2)

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés, döntő. Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 880 néző. Vezeti: Tóth Imre (Vozár Ákos, Czibola Szilárd).

Mezőmegyer: Kun – Takács (Komódi, 67.), Lehoczki (Papp D., 46.), Mengyán (Séllei, 46.), Nagy B., Horváth B., Balogh M. (Kurucz, 85.), Kecskeméti (Szabó T., 87.), Ulrich, Benyó, Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Gyula: Szabó M. – Trescsula, Nagy S., Dajcs, Zabari (Repisky, 91.), Katona (Kukla, 73.), Szabó P. (Szabó Zs., 33.), Babinyecz, Borbély Zs., Varga T. (Zsilák, 91.), Tanner (Kiss T., 91.). Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Benyó (65.), ill. Tanner (23.), Dajcs (25.), Katona (37.).

Az előmérkőzésen a Gyomaendrődi FC U19-es csapata negyedik finálés szereplésén először nyerte el az ifjúsági kupát, miután 2–0-ra legyőzte a Mezőhegyest.

A felnőttek meccsén a lendületesen kezdő gyulaiak a 2. percben már a harmadik szögletüket végezhették el. A megyeriek megszállták saját térfelüket és a felezővonaltól próbálták lassítani ellenfelük kibontakozási kísérleteit. A 8. minutában Borbély és Lehoczki fejelt össze a gyulai térfélen, utóbbi ápolásra is szorult. Fegyelmezetten védekezett az alsóbb szinten játszó alakulat, a labdát azonban csak rövid időszakokra tudta birtokolni, mert sok pontatlan passz csúszott az összjátékába. A 17. percben pedig Kun kapus mentette meg a góltól, aki Zabari 12 méteres lövését tenyerelte szögletre nagy bravúrral. A félidő középső szakaszához érve a Termál FC már jelentős nyomást helyezett ellenfelére, amely átváltott „hősies üzemmódba”, de így sem kerülhette el Tanner vezető találatát, amely a 23. percben esett. Röviddel ezután az üresen kapu elé érkező Dajcs is betalált, megnyugtató előnyt szerezve a gyulaiaknak. Akik nyomban visszavettek a tempóból, így a megyeriek előtt is adódott egy kósza lehetőség. Más kérdés, hogy a ki nem kényszerített hibájukból a félidő finiséhez érkezve Katona is betalált.

Két helyen is frissítette csapatát Nyúl Gábor a szünetben, amely az eredménytől függetlenül próbálta a maximumot kihozni magából. Az első negyedórában jószerivel többet tartózkodtak a gyulaiak térfelén, mint az első félidőben összesen, ám helyzetekig nem tudtak eljutni. A fürdővárosiak türelmesen szövögették akcióikat, és leginkább a széleken próbálták megbontani a megyerieket, akik számára egy kontra hozta meg a szépítést a 65. percben. Az agilis Benyó lépett ki a félpályáról és az emberét lerázva 10 méterről helyezett a kilépő kapus lábai között a hálóba. A kissé váratlan gól plusz energiákat szabadított fel a hátrányban lévő csapatnál. Minden mindegy alapon támadott ki a Mezőmegyer, ekkor már lehetőségeket is kidolgozott, Szabó Marcell kapus viszont rendre a feladata magaslatán állt. A gyulaiak kissé statikusak voltak, talán már a hétvégi bajnokira „spájzoltak” a biztos vezetés tudatában, ezzel együtt az első 45 perc alapján mindenképpen rászolgáltak a sikerre.

A döntő legjobb játékosának a gyulai Varga Tamást választották.

A díjátadáson Dankó Béla országgyűlési képviselő, az MLSZ vármegyei elnöke, dr. Görgényi Ernő, Gyula város, Szarvas Péter Békéscsaba vármegyei jogú város polgármestere működött közre, továbbá Szpisják Zsolt, vármegyei MLSZ igazgató.

Nyúl Gábor: – Nagyon vártuk ezt a mérkőzést. Nagyon sajnálom az első félidőt, amikor bátortalanok voltunk és fegyelmezetlenek. A második félidei teljesítményt látva, le a kalappal a csapat előtt, a mi szintünknél sokkal többet adott ki magából, és meccset csinált a hetvenedik perc után egy kiváló ellenféllel szemben.

Brlázs Gábor: – Az első félidőben remekül játszottunk, stabil előnyt szereztünk, ami talán túlságosan is megnyugtatta a csapatot. A második játékrész már nem nézett ki olyan jól, kicsit ránk jött az ellenfél és elkezdtünk kapkodni. Ennek ellenére magabiztosan nyertük a döntőt, gratulálok a fiúknak!