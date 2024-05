Füzesgyarmati SK–Szolnoki MÁV FC 2–0 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 100 néző. Vezette: Török Mihály (Juhász Bálint, Juhász Szabolcs Olivér).

Füzesgyarmat: Fildan – Soós (Kurucz, 91.), Hadnagy, Csáki (Pákozdi, 88.), Pinte – Bódis, Mező – Achim S. (Jámbor, 91.), Kis Sz., Szabó M. (Juhász, 77.) – Szabó B. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Szolnok: Csáki – Sitku (Dudok, 76.), Tisza, Szabó R., Kató (Lengyel G., 62.) – Dósa (Demeter, 46.), Lengyel B., Pelles (Barna, 62.) – Antal G., Annus (Bakti, 76.), Iván M. Vezetőedző: Horváth Csaba.

Gólszerző: Szabó M. (50.), Kis Sz. (70.).

A hazaiak felforgatott csapattal léptek pályára, de kiegyenlítetté tudták tenni a játékot az első félidőben. Labdabirtoklásban és ziccerek tekintetében (utóbbiból egy-egy akadt minkét oldalon) is egálban voltak a képzett szolnoki együttessel. A második játékrész elején pedig a vezetést is megszerezték Szabó Martin révén, aki egy szöktetéssel lépett ki, és 30 méternyi labdavezetés után a 16-oson belülről spiccelt a kapuba. A negyedik helyért harcoló Tisza-partiak persze próbáltak kozmetikázni, azonban a sárrétiek előtt akadt több lehetőség, ők szereztek újabb gólt is a 70. percben. Szabó Bence távoli bombája a kapufáról Kis Szabolcs elé pattant, aki a 16-son kívülről állítás nélkül helyezett a jobb alsó sarokba, ezzel mattolva a látogatókat. A maradék időben is látványos ki-ki játék folyt, de az eredmény már nem változott.

Jó: az egész hazai csapat, ill. Tisza, Annus, Csáki.

Boros Tibor: – Csapatunk bennmaradása nem a ma pályára lépő játékosok múlott. Tiszta szívből örülök annak, hogy ilyen szépen tudtuk lezárni az elmúlt hét évet és méltó módon tudtunk búcsúzni a pályafutását lezáró Achim Szebitől. Mindenkinek köszönet, aki részese volt az NB III.-as időszaknak.

További eredmények: Martfű–Kecskemét II. 1–5, Bp. Honvéd II.–Monor 3–1, Dabas–Pénzügyőr SE 2–2, BKV Előre–Cegléd 10–0, Erzsébeti SMTK–Hódmezővásárhely 2–1.