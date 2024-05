Azok a versenyzők kerültek fel az Eb végleges nevezési listájára, akik a zalai versenyen javítani tudtak az egyéni eredményükön és bekerülhetnek a 12 legjobb súlyemelő közé.

Az U15-ös serdülő korosztály a 81 kg-os súlycsoportban indult Gulyás Milán, aki nagyon jó formában érkezett a versenyre. Ezt be is bizonyította öt jó gyakorlatával és három új országos csúcsot javított, megnyerte a súlycsoportját, mi több, abszolútban is győztes lett a serdülő fiúknál. Szakításban 112 kg (régi csúcs: 110 kg), lökésben 143 kg (régi csúcs: 141 kg), összetettben 255 kg (régi csúcs: 251 kg) az eredménye. Milán ezzel az eredményével az előzetes Eb-nevezések alapján dobogós helyezésben bízhat.

Garamvölgyi Kasszandra az U17-es ifjúsági korosztály 59 kg-os súlycsoportjában indulva hat jó gyakorlatával egyéni csúcsot javítva lett első helyezett. Kasszandra is megkapja az esélyt, hogy az Eb-n bizonyíthasson, az 55 kg-osoknál őt is benevezték a végleges listára. Eredményei szakításban 61 kg, lökésben 83 kg, összetettben 144 kilogramm.

A harmadik békéscsabai emelő, Fekécs Noel az U17-es ifjúsági korosztályban a 61 kg-osok között versenyzett. Ő is mindent beleadott, hogy kijusson a kontinensbajnokságra. Egyéni és országos csúcsot is javított, megnyerve a súlycsoportját. Szakításban 80 kg-al egyéni csúcs, lökésben 120 kg-al országos csúcs (a régi: 119 kg), összetettben 200 kg-al egyéni rekord a mérleg. Noel országos csúcsa is kevésnek bizonyult az Eb egyik legerősebb súlycsoportjában a 12 közé kerülni. A hétvégi eredményével a 15. helyen van az előzetes nevezések alapján, ám edzője, Bökfi János szerint mint elsőéves ifjúságinak még jövőre is van lehetősége kijutni az Eb-re.