Miként tavaly, idén is majdnem minden Békés vármegyei klub nevezett úszót, így a Békéscsabai Előre Úszó Klub 28, a Békési Úszóklub Egyesület 14, a Gyulai Várfürdő és az Orosházi Úszó Egyesület hat-hat, a Tótkomlósi Úszó Egyesület öt és a Triton SE Gyula egy fiatallal képviseltette magát.

Kupaviadal lévén pontversenyt is hirdettek, amelynek élén a két helyi klub osztozott, nevezetesen a Hód Úszó SE (973 pont) és a NICS-Hódmezővásárhelyi SÚVC (840), a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Szegedi Úszó Egyesület úszott fel (595). A Békéscsabai Előre UK a 9. (264), a Békési ÚKE a 10. (260), a Gyulai Várfürdő a 14. (71), az Orosháza UE a 16. (64), a Triton SE a 20. (21) és a Tótkomlósi UE a 22. (12). Szűkebb pátriánk versenyzői 31 aranyéremmel gazdagodtak a hét végén.

A remekül szereplő békéscsabai klub csak az első napon állított rajtkőre versenyzőket, aminek okáról idősebb Petróczki Zsombor edző így beszélt: – Két és fél hétig nem volt Békéscsabán edzéslehetőségünk, Gyulára jártunk át tréningezni, így kissé visszafogottabb munkát végeztünk ez idő alatt. Egy napot szántunk erre az eseményre, annál is inkább, mert nem készültünk igazán erre a versenyre. Viszont sok egészen fiatalt is vittünk a szomszédos vármegyébe, mert nekik ritkábban adódik olyan esemény, ahová nevezni tudjuk őket. Így végül a nyári szezon előtt azért jó felmérési lehetőségnek bizonyult a hódmezővásárhelyi verseny, amelyen egyelőre nem vártunk fiataljainktól kiugró eredményeket.

A Békés vármegyei első helyezettek. Fiúk. 50 m gyors, 2008-09: Kis Norbert (Békés) 24,95. 100 m gyors, 2008-09: Takács Botond (Békéscsaba) 55,83. 2014: Ádász Nándor (Békéscsaba) 1:15,82. 200 m gyors, 2006-07: Nacsa Domán (Triton SE) 2:06,82. 2008-09: Kis Norbert 2:00,56. 400 m gyors, 2008-09: Takács Botond 4:30,55. 800 m gyors, 2008-09: Kis Norbert 9:26,56. 2010-11: Molnár Zsolt (Békés) 9:16,60. 50 m pillangó, 2008-09: Kis Norbert 26,96. 100 m pillangó, 2008-09: Petróczki Zsombor (Békéscsaba) 58,80. 100 m hát, 2008-09: Takács Botond 1:01,92. 2014: Ádász Nándor 1:25,08. 200 m hát, 2010-11: Abrudán Gábor (Várfürdő) 2:24,05. 100 m mell, 2010-11: Kendrella Bence (Békés) 1:15,21. 2015: Kovács Péter (Békéscsaba) 1:52,09. 200 m mell, 2010-11: Kendrella Bence 2:44,03. 200 m vegyesúszás, 2010-11: Kendrella Bence 2:24,91.

Lányok. 50 m gyors, 2012-13: Metcalfe Rebecca (Békés) 29,83. 100 m gyors, 2005-ben születettek és idősebbek: Zsilinszki Orsolya (Békéscsaba) 1:09,59. 2010-11: Perza Berta (Békéscsaba) 59,84. 2012-13: Csatári Dóra (Békés) 1:21,84. 2016-ban születettek és fiatalabbak: Gubény Noémi (Békéscsaba) 1:33,58. 200 m gyors, 2012-13: Metcalfe Rebecca 2:21,66. 1500 m gyors, 2012-13: Metcalfe Rebecca 20:06,40. 100 m pillangó, +2005: Zsilinszki Orsolya 1:12,54. 100 m hát, 2010-11: Perza Berta 1:08,32. 2012-13: Szőke Emma (Békéscsaba) 1:34,11. -2016: Gubény Noémi 1:35,02. 100 m mell, +2005: Zsilinszki Orsolya 1:23,58. 2010-11: Nagy-Benedek Izabell (Békéscsaba) 1:18,10. 2012-13: Metcalfe Rebecca 1:22,12. 200 m mell, 2010-11: Gajda Anna (Várfürdő) 2:57,33. 200 m vegyesúszás, 2012-13: Metcalfe Rebecca 2:37,90.