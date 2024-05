Körösladány MSK–Békéscsaba 1912 Előre 1–5 (1–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Körösladány, 540 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Benkő Róbert, Balla Levente).

Körösladány: Kertész – Sztankó, Ruzsa (Raducu, 46., Szántó, 75.), Wéber, Krajcsó – Zelenyánszki, Bakk – Rajsli (Talpalló N., 46.), Geiger (Papp Zs., 58.), Csicsely (Farkas J., 58.) – Malkócs. Vezetőedző: Ekker Attila.

Békéscsaba: Póser – Kuzma, Kovács G., Bora – Himics (Hodonicki, 46.), Pusztai A., Tóth M. (Mihály, 73.), Zvara (Komáromi, 80.), Kóródi – Hulicsár (Vólent, 65.), Zádori (Sármány, 65.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Krajcsó (26.), ill. Zádori (33., 45.), Hodonicki (54.), Sármány (70.), Vólent (82.).

Extra volt a rangadó második fele csabai részről

Az első félidő első felében élénk küzdelem alakult ki, a játékosok a két tizenhatos között gyűrték egymást. Kertésznek először a 24. percben egy szöglet utáni közeli fejesnél kellett észen lennie. Két minutával később a másik kapunál hasonló szituációban Póser nem tudott hárítani, amikor is Krajcsó az ötös rövid csücskéről csúsztatott a hálóba. A csabaiak egyenlítését is sarokrúgás előzte meg, ám ott a csúsztatást Zádori közelről ollózta be a 32. percben. Az Előre házi gólkirálya hozta össze a lilák vezető gólját is a félidő utolsó momentumaként, amikor is egy jobb oldali bepasszt helyezett a kapuba.

Új lendületet vettek a lilák

A második félidő elején a frissen beállt Hodonicki növelte a vendégek előnyét, ami a lendületet is megadta számukra. Többet és veszélyesebben támadott a bajnok, a ladányiak jó negyedórányi játék után tudta visszatalálni a korábbi mederbe, de egy védelmi hibájukat Sármány újabb góllal büntette a 70. percben. A találkozó eldőlt, mégis becsületből mentek a sárrétiek, próbálták szebbé tenni az eredményt. A szívük azonban túlságosan is elragadtatta őket, s ennek egy kontraakció végén újabb csabai gól lett a hozománya Vólent révén, akit az önzetlen Sármány szolgált ki.

Ekker Attila: – Felvállaltunk egy bátor játékot, hogy lemérhessük valójában hol tartunk. A bajnokságban megmutatkozó különbséget a pályán nem tudtuk eltüntetni, sőt a mai meccsen mi tettük negatívvá azt az elkövetett hibáinkkal. Teljesen megérdemelten nyerte meg a bajnokságot a Békéscsaba és a mai mérkőzést is. Sok sikert kívánunk neki az osztályozóhoz!

Csató Sándor: – Gratulálok a fiúknak, akik bizonyították, hogy nem érdemtelenül nyertük a bajnokságot. Nagyon jó hozzáállással és motiváltan győztünk még ilyen arányban is. Jó kezdés után bosszantó gólt kaptunk, de szerencsére gyorsan egyenlítettünk, előnnyel térhettünk pihenőre, a második félidő pedig egészen extrára sikerült.

További eredmények: Vasas II.–Erzsébeti SMTK 2–1, Szolnok–Szeged II. 2–1, Hódmezővásárhely–BKV Előre 1–0, Cegléd–Dabas 2–4, Pénzügyőr–Bp. Honvéd II. 1–1, Monor–Martfű 1–3.

Következik. 30. forduló. Május 26., vasárnap, 17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC II., Füzesgyarmati SK–Szolnoki MÁV FC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Körösladány MSK, Martfűi LSE–Kecskeméti TE II., Bp. Honvéd II.–Monori SE, FC Dabas–Pénzügyőr SE, BKV Előre–Ceglédi VSE, Erzsébeti SMTK–Hódmezővásárhelyi FC.



Mesterlövészek

20 gólos: Wirth Dániel (ESMTK)

18 gólos: Zádori Krisztián (Békéscsaba)

17 gólos: Kerék László (BKV Előre)

14 gólos: Kriska Norbert (Martfű), Molnár János (ESMTK), Vólent Roland (Békéscsaba)

12 gólos: Iván Milán (Szolnok), Pataki Zoltán (Szeged II.)

11 gólos: Annus Árpád (Cegléd 2, Szolnok 9), Artner Dávid (Kecskemét II.), Hulicsár Máté (Monor 7, Békéscsaba 4), Pintér Norbert (Békéscsaba)