Az MLSZ korábbi tájékoztatásának megfelelően 2024 nyarától 16 csapatra csökken a most még 18 csapatos Merkantil Bank Liga mezőnye. Az első két helyezett (a Nyíregyháza és az ETO FC Győr) feljutott az OTP Bank Ligába, a bajnokság utolsó négy helyezettje (Pécsi MFC, Tiszakécskei LC, BFC Siófok és Mosonmagyaróvári TE) kiesett, a négy NB III.-as csoport bajnoka (Békéscsaba 1912 Előre, Putnok FC, Szentlőrinc SE, Tatabányai SC) pedig osztályozót játszik a másodosztályú tagságért.

Az első mérkőzések időpontja: június 2., vasárnap, 17.30 óra, a visszavágókat pedig június 9., vasárnap, 17.00 órától játsszák, de ebben lehet módosítás a televíziós közvetítés függvényében.

A párosítás: Tatabányai SC–Békéscsaba 1912 Előre FC, Putnok FC–Szentlőrinc SE.

Csató Sándor, a csabaiak vezetőedzője a sorsolást követően az alábbiakat nyilatkozta lapunk érdeklődésére:

– Már az idény kezdetén tisztában voltunk vele, hogy ez a menete a visszajutásnak, tehát tudtuk mi vár ránk, csak az volt a kérdés, kivel kerülünk össze a cél érdekében. Tavasszal már élénken nézegettük a leendő potenciális ellenfeleket, mindenkiről gyűjtöttünk be információkat, nyilván most a Tatabányára vonatkozókat vesszük előre. Innen tovább minden róluk szól a heti foglalkozásokon. Biztosra veszem, hogy sok néző előtt játszunk majd, hiszen az egykori bányászvárosban újra fociláz van, a szurkolók idegenbe is szép számmal elkísérik csapatukat.. Ennek megfelelően jó hangulatú összecsapásra számítok.

A két párharc győztese vehet részt a Merkantil Bank Liga 2024-2025-ös kiírásában, az osztályozón veszítő. A versenykiírás értelmében az osztályozón elvérző, a bajnokságot jobb teljesítménnyel nyerő aranyérmes együttes veheti majd át a Szombathelyi Haladás megüresedő helyét, amely anyagi nehézségei miatt nem kapott licencet a következő évre. A négy érintett együttes közül tehát csak egy nem lesz NB II.-es nyártól, ha az MLSZ a mezőny feltöltése mellett dönt.

A feltöltési sorrendben az első az NB III. legjobb fel nem jutott csapata, a második az NB II. legjobb kieső csapata. Előbbi a Békéscsaba, utóbbi a Pécsi MFC. Az NB III.-as bajnokok közötti sorrend így fest: Békéscsaba 1912 Előre FC 81 pont, Szentlőrinc SE 75, Tatabányai SC 66, Putnok FC 63.