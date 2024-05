A tanuló ifjúság jelentős része vonzódik a lövészet iránt, és ez nemcsak az általános érdeklődésben, de a különböző versenyeken való részvételben is megmutatkozik.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés vármegyei szervezete és a Békéscsabai Szakképző Centrum már nem első alkalommal rendez lövészversenyt a városi középiskolák számára. Most is sor került a több fordulós versenyre, aminek a motorja Gyurkó Attila pedagógus, a Szent Györgyi Albert Technikum lövészeti oktatója volt. A verseny lezajlott, a különdíjak között pedig egy értékes felajánlás is volt: a Tótkomlósi Lövész Klub várta a verseny egyéni érmeseit egy élmény lövészetre a tótkomlósi lőtérre.

Vasárnap három leányzó és Gyurkó Attila látogatott Tótkomlósra Gregor László tartalékos százados, MATASZ békéscsabai városi elnöke társaságában. A balesetvédelmi oktatás után olyan fegyverekkel is lőhettek, amelyekkel egyébként egy átlagember nem. A legendás elöltöltős Kentucky puska, az elöltöltős Colt forgópisztoly, szerelt lőszeres forgópisztoly, a vadnyugati winchester karabély, egy nagy kaliberű bölényvadász puska, és olyan modern fegyverek, mint a Sig-Sauer pisztoly, vagy Bren gépkarabély szerepelt a gazdag felhozatalban.

Egy nagyon értékes és jó hangulatú délelőttöt töltöttek el Tótkomlóson a lányok, amihez hozzájárult a lövészetet vezető, Harangozó Antal egyesületi vezető szakszerű, mindenre kiterjedő előadása, ami nem csak a fegyverek, hanem a vadnyugat világába is kalauzt jelentett. A lányok ahhoz képest meglepően jó lőttek, hogy először volt ilyen jellegű fegyver a kezünkben. Kétségkívül van tehetségük a lövészethez, nem véletlenül nyerték meg csapatban a versenyt.

Akik érdeklődnek az előtöltős vadnyugati lövészet iránt, azok megtekinthetik ezeket a fegyvereket a Tótkomlósi Lövész Klub hagyományos versenyén, a 20. alkalommal sorra kerülő Nagy Déli Cowboy találkozón, amely július 18–21. között lesz megtartva.