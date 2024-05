A világkupa-szintű megmérettetésen összesen 150-en indultak, Dénes előbb az 50 éven felüliek masters korosztályában. Az erős mezőnyben kihozta magából a maximumot, hiszen a zsűri őt látta a legjobbnak.

– Erős, jól megszervezett verseny volt a tarantói, melyen többek között dél-afrikai, spanyol, lengyel, szlovák, japán versenyzők is indultak – mondta a békéscsabai testépítő. – Elindultam az open kategóriában is, ahol úgy is harmadik tudtam lenni, hogy a verseny előtt begörcsöltem. Túl sok idő telt el a két szám között. Elégedett vagyok az eredménnyel, de még mégis úgy érzem, hogy még tudok ennél is jobb lenni.