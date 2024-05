Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke beszámolójából tudjuk, hogy a klasszikus raw kategóriában induló magyar csapat kalandos úton érkezett meg a közel egymilliós Austinba. Több mint 24 órát töltöttek a chicagói repülőtéren, mert annyira rossz időjárási viszonyok uralkodtak. Mindez azt jelentette, hogy több mint 48 órát tartott az utazás.

A dobogó 2. fokán Cserna János

Forrás: Magyar Erőemelő Szövetség

A három vésztői és fiatal budapesti társuk, Susa Olivér azonban a fekvenyomó padon gyorsan elfelejtette a kellemetlenségeket és világszintű eredményekkel tették emlékezetessé a 2024-es világbajnokságot is.

A korábbi világbajnok Szabó Ágnes, a magyar színek mellett a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE-t is képviselve az open kategória +84 kilogrammos súlycsoportjában indulva 145 kilogrammot nyomott ki, ami bronzmedált érően a harmadik legjobb eredményt jelentette. A súlycsoport világbajnoka a svéd Matilda Hjalle lett 150 kg-os eredménnyel, a második a finn Johanna Laitinen 145 kg-al.

A harmadik fokán Szabó Ágnes

Forrás: Magyar Erőemelő Szövetség

A hétszeres világbajnok vésztői Cserna János milyen célokkal is indult Austinban, mint, hogy megszerezze a nyolcadik aranyérmét is. Tavaly elegendőnek bizonyult a 192,5 kilogrammos eredmény az első helyhez a +120 kilogrammosok között, amit most hiába szárnyalt túl jelentősen, a 215 kg-os eredménnyel „csak” a dobogó második fokára léphetett fel. A magyar versenyzőt az egyesült államokbeli Joe Dibert előzte meg 217,5 kilogrammos eredményének köszönhetően.

A masters I-es kategóriában Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő szövetség elnöke is fekvenyomópadra feküdt. A 93 kilogrammosok között 165 kilogrammig jutott, ami az előkelő ötödik helyet eredményezte. Ebben a súlycsoportban mongol győzelem született, Tsend-Ayush Otgondolai révén, aki 197,5 kg-ot jegyzett.

Berke Lóránd

Forrás: Magyar Erőemelő Szövetség

A maroknyi magyar csapatból a junior 105 kg-ba nevező budapesti Susa Olivér megnyerte a világbajnokságot, ehhez 2012,5 kilogrammot kellett teljesítenie.