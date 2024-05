Nem kezdett jól a világranglista 95. helyén álló szeghalmi játékos, az első szettet 5:2-es hátrányból fordította maga javára, előbb visszabrékelve az ukrán ellenfelét, a tie break-ben pedig négy adogatását elnyerve. A folytatásban ismét Zavatska volt eredményesebb, 4:0-ra lépett el, és ezt a különbséget ezúttal meg is tartotta (6:2). A döntő szett elején is gyengélkedett Anna, kétszer is elveszítette szervagémjét, ám 4:4-nél így is utolérte ellenfelét. Egy újabb sikeres bréknek köszönhetően 6:5-nél a meccsért adogatott a 24 éves ukrán játékos és le is zárta 7:5-tel.