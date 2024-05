Az első percekben mindkét oldalon szinte minden támadás góllal ért véget, nem mondható, hogy túl feszes lett volna a csapatok védekezése. Egy góllal mindig a baranyaiak vezettek, a csabaiak pedig rendre kiegyenlítettek. Amikor először rontott a hazai csapat támadásban, akkor az ellenfél kapuja előtt már addig is nagyon aktív Bencsik Bojána révén először szerezte meg a vezetést a Békéscsaba, s az előny a török Kücükyldiz Fatos góljával kettőre nőtt. Ennél jobban azonban nem tudott ellépni a szurkolói csoportja által támogatott Előre, mert a rendkívül lelkes hazaiak gyorsan lefaragták a hátrányukat.

Kukely Klára biztosan értékesítette a ziccereit Fotó: Kiss Zoltán

Aztán két perc alatt egy hármas szériával mégis megugrott a Csaba és 12–9-es vezetésüknél időt kért a Kozármisleny vezetőedzője. A Békéscsaba emberhátrányban hosszú támadásokat vezetve is nyugodtan játszott és a játékrész hajrájában tovább hizlalt a különbségen. Ziccerek és egy hétméteres is kimaradt a folytatásban, elszalasztva ezzel a sanszot, hogy még jobban eltávolodjon vendéglátójától az Előre, amivel felkínálták a lehetőséget a hazaiaknak a felzárkózásra. Szondi Zsófia hat és fél perces gólcsendet szakított meg és ezzel megmaradt egy nem túl nagy, de megnyugtató előny a második félidőre.

Őrült rohanásba kezdtek a csapatok a második félidőben, de aztán gyorsan alábbhagyott a lendület. A lila-fehérek igyekeztek még nagyobb gondot fordítani a védekezésre és elöl is koncentráltabban játszani, s ennek lett is látszatja, mert sikerült az addigi legnagyobb ötgólos előnyt felépíteni. Hazai időkérés után a 42. percben Rác Sándor is úgy érezte, hogy bár biztató helyzetben volt a csapata és vezetett négy góllal, kell szólnia pár szót a játékosainak. A következő időszak nem a gólokról szólt, rengeteg technikai hibát, labdaeladást láttunk mindkét együttesnél. Aztán a frissen beállt Csáki Lilla megszakította a rossz sorozatot. A mislenyi kapussal, Wichmann Viviennel azonban továbbra sem nagyon bírtak a lila-fehérek, bárki is próbálkozzon, mindenkin kifogott. A túloldalon azért Szabó Dóra is bemutatta, hogy mire képes, kellettek is a bravúrjai, mert a Kozármisleny messze nem adta fel a meccset. Mintha fejben kezdett volna fáradni a baranyai gárda, a csabaiak pedig frissebbnek tűntek. A hajrá kezdetén azonban meg kellett birkózniuk egy kettős emberhátránnyal, amit nem is úsztak meg kapott gólok nélkül, így azért még maradt némi izgalom a végére. Négy perccel a dudaszó előtt megfelezte addigi hátrányát a Kozármisleny, Mayer Szabina rutinja és góljai azonban lehűtötték a hazai csapat lelkesedését és innentől már nem maradt nyitott kérdés.

A beálló Bencsik Bojána 7 góljával és jó védekezésével sokat tett hozzá a csabaiak győzelméhez, a bennmaradás eléréséhez. Fotó: Kiss Zoltán

A Békéscsaba győzelmével sokat tett azért, hogy jövőre is z élvonalban játsszon, de szerdán még vár egy ki-ki meccs a csapatra a Kisvárda ellen. A Kozármisleny kiesett az élvonalból.

Gyulai László: – Az első tizenöt percben jól játszottunk, de utána a beállóhoz közeli játékhelyzeteket nem tudtuk kivédekezni. A lerohanások ellen sem akadt ellenszerünk, ez vezetett a vereségünkhöz.

Rácz Sándor: – Az elmúlt hetekben balszerencsénk volt, reméltük, hogy ez megfordul. Nekünk jobban kellett ez a győzelem, mint a hazaiaknak, ezt meg is szereztük. Fordított esetben nyilván ez másképp lehetett volna.

Kozármisleny KA –Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 25–28 (12–15)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Kozármisleny, 500 néző. V.: Hargitai, Markó.

Kozármisleny: Pusztai – Bánfai 2, Grénus 4, Lengyel L. 1, Hadnagy, Brettner 4, IMREI 4. Csere: WICHMANN (kapus), Zsemberi 2, Kecskés, Tobak 1, Halász 1, Szatmári 1, Grosics 5 (5). Vezetőedző: Gyulai László.

Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G. 3, Török F. 2, KÜCÜKYLDIZ 6 (3), BENCSIK 7, Gyimesi, KUKELY K. 3. Csere: Szabó D. (kapus), Borbély 1, Bencsik-Giricz, Román 2, Szondi 1, Csáki 1, Mayer 2, Zagar. Vezetőedző: Rác Sándor.

Kiállítások: 2, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 4/3.

Az eredmény alakulása. 4. p.: 4–3. 13. p.: 6–8. 18. p.: 9–12. 22. p.: 10–14. 27. p.: 12–14. 40. p.: 15–20. 53. p.: 19–25. 57. p.: 23–26.