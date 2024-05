Békés vármegyei dobogós eredmények. Két forduló akadályhajtás. Póni kettes C kategória: 3. Németh Zsolt (Orosházi Szabadidőpark és LSE). Egyesfogat C kategória: 1. Makoviczki Fanni (Aranykalász Lovas Club, Újkígyós), 2. Kis Fanni (Széchenyi LE, Kondoros), 3. Szöllősiné Bujdosó Klára (Füzesgyarmati Alapítvány). Kettesfogat C kategória: 1. Tóth Attila (Széchenyi LE), 2. Kiss Zoltán (Lovas- és Fogat SZI SE).

A díjugratók számára a kecskeméti nemzeti és felkészítő verseny kínált lehetőséget. Az első hat helyezett között négy Békés vármegyei lovast – Csontos Dominika, Dér Tibor, Janowszky Gréta és Szász Mihály – is találunk.

Békés vármegyei eredmények. 2. nap. Ifjúsági, 110 cm: 6. Janowszky Gréta Dorottya (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Zsombor n. l. 3. nap. Ifjúsági, 110 cm: 3. Janowszky Gréta Dorottya (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Zsombor n. l. Amatőr, 110 cm: 3. Dér Tibor (Kentaur LE) Clerqie Van’T Langeveld Z n. l. Felkészítő, 70-75 cm: 3. Szász Mihály (Békési Szabadidős LK) Paras H n. l. Felkészítő, 90 cm: 5. Csontos Dominika (Kentaur LE) Think Twice A Z n. l.

A békéscsabai Potocska Attila klubja, a Potocska LSE képviseletében a masters nemzetközi díjugrató viadalon Szilvásváradon a Lipiciai Lovasközpontban ült lóra. A CSI3-W Gold Tour 140 cm-es számának pénteki napján 51 (!) induló között a 13. helyen zárt Aphrodite nyergében.