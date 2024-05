Aradszki Zita a Békéscsabai Előre Spartacus SC színeiben az atlétika szakosztályban kezdett el sportolni. Előbb futott, majd korosztályosként a dobókhoz kerülve diszkoszvetőként indították a versenyeken.

– A dobóknál ifjabb Kiss Ferenc volt az edzőm. Lehettem olyan tizenhat-tizenhét éves, amikor megsérültem, és emiatt abbahagytam az atlétikát. Sokáig nem sportoltam semmit, majd rájöttem, hogy nekem lesz jobb, ha edzek, így kerültem be a többszörös magyar testépítő bajnok Zimmermann Ferenc edzőtermébe. Ezt követően került képbe az aerobik és Marik Lászlóné Kati néni segítségével aerobik, testépítő és erőemelő edzői végzettséget szerezem, először nemzeti, majd nemzetközi bíró vizsgákat is tettem. Testépítő és fitness versenyzőket is felkészítettem, egyik versenyzőm a junior világbajnoki bronzéremig jutott el – beszélt a kezdetekről és a váltásról Aradszki Zita, akire édesapja különösen büszke, hogy idáig eljutott.

A parafekvenyomással 2011-ben ismerkedett meg és azonnal szerelem lett belőle, ami azóta is lángol. Jelenleg a Magyar Paralimpia Bizottság Parafekvenyomó szakágának szakágvezetőjeként segíti a magyar parafekvenyomók munkáját. Szaktudásának és angol nyelvtudásának köszönhetően a nemzetközi bírói ranglétrán felfelé haladva előbb eljutott a kettes kategóriába, majd a legmagasabb egyes szintig. Kitartó munkája, maximalizmusa, hosszú évek óta tartó töretlen lelkesedése a sport iránt a csúcsra repítette. A Nemzetközi Paralimpiai bizottság (IPC) oktatójaként sportágspecifikus edző- és bíró képzéseket tart mindenütt a világon. A Nemzetközi Parafekvenyomó Szövetség (WPPO) első helyre rangsorolt bírójaként pedig kinevezték a párizsi Paralimpia versenyigazgatójának!

– Mindez tizenhárom éves folyamat eredménye, amiben nagyon sok munka van, büszke rám a világszövetség is – folytatta a Aradszki Zita. – Minden lépcsőfokot végigjártam, ami nagyon jó, mert sokkal jobban átlátok mindent. Önkéntesként végzem ezt a munkát, ami az életem napi része, rendszeresen, napi szinten tartom a kapcsolatot a bírókollégákkal.

A tokiói paralimpián – akkor még bíróként – is ott volt, de a háttérből már ő végezte a versenyigazgatói feladatokat.

– Már az előző paralimpia után be kell jelenteni, hogy ki tölti majd be a következő játékok versenyigazgatói pozícióját, így már Tokió után felkért a világszövetség – mondta Aradszki Zita. – Ebben a szakágban mintegy százharminc nemzetközi bíró dolgozik, Párizsban harmincnégy fős nemzetközi bírói csapatot fogok irányítani, amelyikbe minden kontinensről érkeznek kollégák. A feladatom az lesz, hogy a teljes technikai lebonyolítást irányítsam, és szigorú, pontos szabályok alapján összeállítsam a bírói feladatokat.

A versenyigazgatói tisztség nem új Aradszki Zita számára, hiszen a 2023-as WPPO dubai világbajnokságon, vagy a napokban véget ért thaiföldi paralimpiai kvalifikációs versenyen is ebbéli minőségében dolgozott.

– Kellemes izgalommal, egészséges önbizalommal várom a párizsi játékokat, ahol a csapatommal együtt arra törekszem, hogy ne történjen semmilyen hiba. Mint ahogyan a csapatom, úgy én is készen állok a versenyre!

A paralimpián ebben a sportágban összesen 20 (10 női és 10 férfi) súlycsoportban 180-an küzdenek az érmekért.

– Magyarországon mindösszesen tizenketten művelik a parafekvenyomást, de nagy eséllyel így is lesz egy sportolónk – Tunkel Nándor személyében –, aki Párizsban is bemutathatja tudását.

A civilben személyi edzőként is dolgozó Aradszki Zita elmondta, hogy innen már nincs feljebb, a versenyigazgatói a legmagasabb pozíció. Szeretne duplázni, vagyis a következő Los Angeles-i játékokon is ellátni ezt a tisztséget.

Csodavilág

Csodavilágnak, csodaembereknek tartja Aradszki Zita a parafekvenyomókat, akiknek a versenyeken egy versenyszámban, három próbálkozás során kell a lehető legnagyobb súlyt kinyomniuk egy speciális fekvenyomó padon.

– Nem akármilyen dolog, amikor duplán amputált lábú, negyven kilogramm súlyú sportoló százötven-százhatvan kilót, a testsúlyának négyszeresét nyomja ki. A fogásokat nagyon szigorú szabályok szerint, minden részletet figyelembe véve bíráljuk el – adott betekintést a parafekvenyomók világába Aradszki Zita.

Dominik is elkíséri a szülőket

Zita és a szintén nemzetközi versenybíróként is dolgozó és a Paralimpiára is kijelölt Gyerkó Tibor egy hároméves kisfiút nevel.

– Dominiket sosem hagyjuk itthon, mindig elvisszük magunkkal a versenyekre, immáron 25 országban járt velünk, és legutóbb Pekingből a tíz és fél órás repülőúton is megtette velünk. A világszövetség maximálisan támogat engem, és így lehetővé válik, hogy a gyermekünk rendszeresen velünk lehessen – mondta Aradszki Zita, akinek első házasságából két felnőtt gyermeke is van.