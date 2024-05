A békéscsabaiaknál Pásztor Bettinát betegség miatt nem nevezték, így a kapuban Szabó Dóra kezdett.

Nagy volt a küzdelem a pályán, de sok volt a hiba is a Békéscsaba csapatánál. Fotó: Bencsik Ádám

Idegesen kezdtek a békéscsabaiak, az első hat percben legalább három kapitális hibát követtek el, amit a szabolcsiak kíméletlenül megbüntettek és nyolc perc elteltével már csak az ellenfél hátát nézték. Hat kettes várdai vezetésnél a hazaiak vezetőedzője időt is kért.

Megfelezte hátrányát a Csaba

Bejött az első lövése a frissen beállt Andela Zagarnak, majd a második is, így hamar megfelezte a hátrányát a Csaba. A várdaiak japán játékosa, Ajano Mihara remekül irányított, védekezésben pedig a Kozármislenyben hét gólig jutó Bencsik Bojána elöl pedig elszívták a levegőt. A félidő hajrájára ismét ellépett négy góllal a Kisvárda. Rác Sándor váltott a kapuban, a fiatal Madera-Domokos Claudiára hárult a szerep, hogy bravúrokat mutasson be. Kettőt védett is, de ezzel együtt is komoly hátrányban volt a csabai együttes. Nagyon igyekeztek a lila-fehérek, de erejükből így is csak arra futotta, hogy maradjon még minimális esély a második félidőre.

A szünet után tovább nyílt az olló, a Kisvárda már az addigi legnagyobb különbséggel, hat góllal vezetett. A Békéscsaba futott az eredmény után, a vendégek pedig Karnik Szabina vezérletével továbbra is magabiztosan játszottak. A 42. percben Rác Sándor igyekezett némi lelki fröccsöt adni tanítványainak, de hiába, innen valóban nagyon nehéznek tűnt a talpra állás. A hazai oldalon nagyon hiányzott a kapusteljesítmény, de úgy igazságos, ha megjegyezzük, hogy a védekezés is hagyott kívánni valót maga után. Rác Sándor megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal is, de ez sem vezetett eredményre.

Az aulában ünnepeltek a Békéscsaba szurkolói

Az Előre az idény leggyengébb játékát nyújtotta a sokkal határozottabb, minden csapatrészben jobban kézilabdázó Kisvárda ellen. A szurkolók csalódottan vették tudomásul a vereséget, ám percekkel később már a békéscsabai sportcsarnok aulájában nagy ünneplésben részesítették a lányokat, ugyanis a nagy rivális NEKA kikapott az Alba Fehérvártól és kiesett az NB I.-ből.