Az átlövő ebben az idényben rengeteget fejlődött, míg egy éve 57 alkalommal volt eredményes a bajnoki találkozókon, addig a most lezárult évadot 99 lőtt góllal zárta, ezzel a házi góllövőlista harmadik helyén végzett.

Berta számos alkalommal megvillantotta képességeit. Távoli bombái mellett, gyors cseleivel is hatásosan hozza zavarba az ellenfelet. A klub vezetőinek reményei szerint a fejlődése dinamikus marad és hasonlóan jól teljesít majd a következő szezonban.

– Nagyon barátságos és közvetlen közegbe kerültem, ahol úgy érzem megtaláltam a helyem. Ezért is döntöttem amellett, hogy itt szeretnék maradni, ahol minden adott a további fejlődésemhez. Az már csak ráadás,hogy a közelben lakom, így gyakrabban tudom meglátogatni a családomat is – avatott be döntése hátterébe a játékosa.

Az átlövő azt is elmondta, hogy jövőre szeretne még stabilabb játékot hozni, illetve a csapat meghatározó tagjává válni, amivel hozzásegítheti a kitűzött célokhoz.