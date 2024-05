Amennyiben a Békéscsaba 1912 Előre II. érvényesíti a papírformát Jaminában, úgy hiába nyeri meg a hazai meccsét a Szarvas, marad a harmadik helyen.

Május 25., szombat, 17.00

Jamina SE (10.)–Békéscsaba 1912 Előre II.(2.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – Voltak bravúros pontszerzéseink, amikor szinte helyzet nélkül rúgtunk gólokat. A legutóbbi két mérkőzésünkön ugyanakkor tömérdek lehetőségünk adódott, de nem éltünk ezekkel, sajnos nem vagyunk a legjobb passzban. A Békéscsaba szerette volna, ha pénteken játszunk, ám hétköznap nem állt volna össze a csapatunk, ezért az eredeti időpontban kerül sor a találkozóra. Az Előre II. ellen az a célunk, hogy tisztességesen lejátsszuk a mérkőzést.

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Azzal, hogy Szeghalmon nyerni tudtunk és a Szarvas veszített Mezőhegyesen, a saját kezünkbe került a sorsunk. Persze ehhez az is kellett, hogy zsinórban kilenc mérkőzést megnyerjünk. Sajnos a jaminai mérkőzésre nem tudunk úgy rákészülni, ahogy szeretnénk, mert az U19-es csapatunk is pályára lép szombaton, így ismét sakkozni kell, hogy melyik csapatunkból kikkel is számolhatunk. Az ellenfelünk dolgát azonban megnehezítheti, hogy egy héten belül három mérkőzést kell lejátszaniuk. Biztos vagyok abban, hogy nem fogják félvállról venni a találkozót, de mi sem, mert meglehet és meg is akarjuk szerezni az ezüstérmet.

Nagyszénás SE (7.)–Orosházi MTK-ULE (4.)

Kvasznovszky József, a Nagyszénás SE edzője: – Szerettük volna másik időpontba áttenni a mérkőzést, de sajnos az orosháziak ehhez nem járultak hozzá. Nagyon komoly létszámgondjaink vannak, szombaton több ifjúsági korú játékossal is csak tizenegyen leszünk. Természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne szülessen nagyon rossz eredmény, nem fogjuk feltartott kézzel várni az Orosházát. Egyébként jó passzban vagyunk, az utolsó két mérkőzésünket megnyertük.

Gyulai Termál FC (1.)–Mezőhegyesi SE (5.)

Brlázs Gábor, a Gyulai Termál FC edzője: – Jó mérkőzést játszottunk legutóbb Orosházán és jó mérkőzés vár ránk a hétvégén is. Biztos vagyok benne, hogy a mezőhegyesiek motiváltabbak lesznek, mert feldobhatta őket az élcsapat ellen aratott siker. Az osztályozó előtt figyelnünk kell arra, hogy a játékosok között megfelelően elosszuk a játékperceket. Hazai közönség előtt szeretnénk győzelemmel zárni a bajnokságot.

Szarvasi FC (3.)–Szeghalmi FC (6.)

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Még most is érthetetlen számomra, hogy miért buktuk el a mezőhegyesi mérkőzést. Amiért egész évben dolgoztunk, az most elúszni látszik, nagy valószínűséggel elveszítettük az ezüstérmet. A hétvégén az lesz a feladatunk, hogy hazai pályán tisztességesen befejezzük a bajnokságot.

Gyomaendrődi FC (9.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Jaminában azért tudtunk nyerni, mert türelmesek voltunk. Az első félidőben ők hagyták ki a helyzeteket, a másodikban viszont mi éltünk a kapu előtt adódó lehetőségeinkkel. Ha meg lesznek a helyzetek és ki tudjuk úgy használni, mint a legutóbbi mérkőzésen, akkor a Medgyesbodzás ellen is nyerni fogunk és akkor megelőzzük őket a tabellán. Az azért figyelmeztető lehet számunkra, hogy ebben az évben még nem tudtunk ellenünk győzni. Hazai pályán ebben az idényben még nem nyertünk bajnoki mérkőzést, mindössze egy pontot szereztünk. A fiúk szeretnének bizonyítani és szépen zárni a pontvadászatot. A helyzetünket nem könnyíti meg, hogy a sérült Berta Zsolt, Pásztor Olivér, és Munkácsi Márk mellé Farkasinszki László is csatlakozott.