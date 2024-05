Mindezeken túl azért más is történt a versenynapon, amit a rendező szervek nevében dr. Sipos Lajos nyitott meg. Köszöntőjében kiemelte a hagyomány szerepét, a húszéves múltra visszatekintő Hajdú Kupa a vármegye egyik legtradicionálisabb versenyévé nőtte ki magát, még a három évig tartó pandémia idején is sikerült lebonyolítani, ami egyedivé tette. Dr. Mokán István polgármester szintén a húsz évet emelte ki, valamint méltatta a sport, a sportszervezetek közösségépítő szerepét, a kitartást ami talán még a „hajdúvárosi” múltból maradt meg.

A nők versenyére nyolcan neveztek, és szoros, kiegyensúlyozott játék után hazai sikerek születtek. A páros versenyt a Máté Andrea, dr. Siposné Boldog Angelika duó nyerte, és ugyanők álltak a dobogó első két fokán az egyéni versenyben is.

A férfi csapatversenyre nyolc együttes nevezett, amelyből négy – Békés, Végegyháza, Sarkad I., Sarkad II. – mind a húsz alkalommal asztalhoz állt. A mezőny két csoportban vívott körmérkőzést, majd jöttek a helyosztók, amelyet a csoportok azonos helyezettjei egymással vívtak. A döntőben ugyanaz a két csapat találkozott, mint az utóbbi három évben. A Nagyszalonta és a Sarkad I. is veretlenül lett finalista. A döntőben a hazai csapat nem tudta megnehezíteni a nagyszalontaiak dolgát, akik 4:1-re nyertek. A sarkadi csapat nyolcból a nyolcadik döntőjét veszítette el a húsz év alatt.

A remek hangulatú viadalon jó, és színvonalas mérkőzéseket játszottak a résztvevők, akiket az eredményhirdetés után vendégül láttak a szervezők. A versenyen különdíjakat is átadtak. A torna legjobb férfi játékosa a tavalyihoz hasonlóan, a minden mérkőzését megnyerő, a győztes Nagyszalonta csapatát erősítő Bordás Dániel lett, míg a legjobb hazai játékosnak járó elismerést Csabai Dániel kapta.

Érmesek

Női egyéni: 1. Máté Andrea (Sarkad), 2. dr. Siposné Boldog Angelika (Sarkad), 3. Darvas Ibolya (Nagyszalonta).

Női páros: 1. Máté Andrea, dr. Siposné Boldog Angelika (Sarkad), 2. Darvas Ibolya, Varga Judit (Nagyszalonta), 3. Poór Szilvia, Tomka Ágnes (Békéscsaba).

Férfi csapatverseny: 1. Nagyszalonta (Bordás Dániel, Balogh László, Teo Dubere, Tóth Imre), 2. Sarkad I. (Brád Mihály, Csabai Dániel, dr. Sipos Lajos), 3. Sarkad II. (Balog Sándor, Kovács Sándor, Orosz Zsolt, Szőke Ferenc), 4. Csárdaszállás (Bere József, Rázsó Attila, Szűcs Tibor), 5. Tótkomlós, 6. Békés, 7. Elek, 8. Végegyháza.