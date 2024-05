A már bajnok és Békés megyei kupagyőztes Gyulai TFC -nak csak látszólag ígérkezik könnyűnek a Medgyesbodzás ellen teljesítendő feladat, ugyanis a vendégekkel minden csapat rendre megszenved.

Az Előre II. elleni áprilisi rangadó nem sült el jól a fekete mezes szarvasiak számára, az OMTK elleni rangadón azonban győzni akarnak

Fotó: Bencsik Adam

Május 10., péntek, 18.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (3.)–Mezőhegyes SE (5.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Zaklatott hetet zárunk, hiszen az U17-es csapatunk szerdán és szombaton is pályán lesz, soraikból és az NB III.-as keretből sem nagyon tudjuk, hogy kikre is számíthatunk. Egy kapusra biztosan és a felnőttcsapat meccsén kiállított Pusztai Olivér, Óvári Balázs, illetve Ilyés Tamás valószínűleg segítségünkre lesz majd. A sérült Futó Zsombor és Szabó Csaba viszont nem játszik. Ha már a nehezebb mérkőzéseket megnyertük, akkor a kötelezőket is hoznunk kellene, hogy a dobogón végezzünk. A Mezőhegyes egy stabil csapat, általában mindig ugyanabban az összeállításban játszik. Nagyon oda kell figyelnünk, mert mindkét idei mérkőzésünkön nehezen győztünk ellenük.

Szarvasi FC (2.)–Orosházi MTK-ULE (4.)

Május 11., szombat, 17.00:

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Nem szépítem, de eddig a rangadóink nem úgy sikerültek ahogy szerettük volna. Most azonban ez valóban az év meccse lesz számunkra és esélyünk lehet elérni, hogy a Gyula után mi lehetünk a második legjobb csapat. Mindkét csapat tetőtől-talpig ismeri a másikat. A fegyelmezettség, helyzeteknél való koncentráció, de legfőképp a győzni akarás fogja eldönteni a találkozót.

Bordás Dániel, az Orosházi MTK-ULE edzője: – A Békéscsaba elleni volt a legrosszabb játékunk, amit eddig láttam. Kapkodtunk elrugdostuk a labdákat és sok ki nem kényszerített hibát vétettünk. Mindenféleképpen nyernünk kellene ahhoz, hogy elérjük a minimális célt és odaérjünk a második helyre. A motivációval nem lesz probléma. Remélem, hogy a múlt heti mérkőzést kihagyó Miszlai László is játszani fog.

Jamina SE (9.)–Szeghalmi FC (6.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – A ballagások miatt öt játékost kellett nélkülöznünk legutóbb Mezőhegyesen, de így sem vallottunk szégyent, a második félidei játék alapján több is benne volt a meccsben. Az Orosháza elleni pótlandó mérkőzéssel együtt még négy mérkőzés vár ránk az idényben, mindegyiket Jaminában, méghozzá kiváló körülmények között játsszuk. Abban bízom, hogy fel tudunk úgy készülni a szombati mérkőzésre, hogy a kihozzuk magunkból a legjobbat. A Szeghalom és a Gyomaendrőd elleni mérkőzés az, ahol leginkább nyerési esélyünk van.

Gyulai Termál FC (1).–Medgyesbodzás SE (8.)

Brlázs Gábor, a Gyulai Termál FC edzője: – A Medgyesbodzást senki nem veheti félvállról, mert a legjobbak ellen is rendre szoros eredményeket értek el. Hazai pályán persze szeretnénk mindhárom pontot megszerezni. Lazább hetünk van – az egyik foglalkozás amolyan fakultatív volt – mert az osztályozóig nem sok pihenőnk lesz.

Gyomaendrődi FC (10.)–Nagyszénás SE (7.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Sikerült győznünk Szeghalmon, szükségünk is van az ilyen önbizalomnövelő sikerekre. Nem tudom, hogy az ott mutatott játék mire lesz elég a Nagyszénás ellen, de remélem, hogy nem maradunk pont nélkül ellenük sem. Itthon sajnos nem úgy szerepelünk, ahogy kellene, ezen javíthatunk szombaton. A helyzetünk nem változott, Berta Zsoltot műtik, Szabó Péter és Pásztor Olivér sem egészséges, Munkácsi Márknak meghúzódott a combizma, Piss Péter pedig eltiltás alatt áll, egyszóval lesznek hiányzóink bőven.