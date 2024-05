A lila-fehér együttes az elmúlt héten került nyerő helyzetbe a legfőbb konkurensével szemben, amit most sikerült megőriznie. A szénási szomszédvári rangadón pedig a helyiek Nagy Szabolcs Dávid remek egyéni teljesítményével tartalékosan is legyőzték az évad végére széteső Orosházát, ezzel ők nyerték a tabella második feléhez tartozók külön versenyét.

Gyomaendrődi FC–Medgyesbodzás SE 2–2 (0–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Gyomaendrőd, 60 néző. Vezette: Baráth János.

Gyomaendrőd: Gellért Z. – Soczó Cs., Piss, Forgács, Kovács Zs., Szabó P. (Valach), Hunya, Hanea, Molnár T. (Soczó Sz.), Lénárt (Kovács A.), Moleri. Edző: Karászi László.

Medgyesbodzás: Véha – Varga V., Mazán, Túri, Nagy L., Zsuzsa, Dunai, Bozsó, Kurta, Szabó Sz., Novák. Edző: Mazán Zoltán.

Gólszerző: Hanea (72.), Soczó Sz. (80.), ill. Dunai (31.), Túri (51.).

Karászi László: – A sírból hoztuk vissza ezt a mérkőzést. Gratulálok Gellért Zalánnak az első felnőtt bajnoki mérkőzéséhez! Sajnos megint kevesebben fejeztük be a mérkőzést.

Mazán Zoltán: – Jó mérkőzést játszottunk. Adva volt a lehetőség a három-egyes vezetésre is, de sajnos elfogytunk, így be kellett érnünk az egyik ponttal. Jobbulást kívánunk Piss Petinek!

Vinkovics Attila

Nagyszénás SE–Orosházi MTK-ULE 4–2 (2–2)

Nagyszénás, 150 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Nagyszénás: Lévai – Godár, Ugró (Valuk), Kukovecz, Varga Zs., Gazsi, Kálmán, Sebők, Nagy Sz., Kókai Á., Márk. Edző: Kvasznovszky József.

Orosháza: Salka – Buzai, Halász (Babolek), Szabó Á. (Juhász), Kasuba, Papp M. (Harangozó), Burai, Fehér, Miszlai, Bónus, Ondrejó. Edző: Bordás Dániel, Huszár Gergő.

Gólszerző: Nagy Sz. (30., 41. – 11-esből, 59.), Kukovecz (69.), ill. Ondrejó (25.), Halász (34.).

Kvasznovszky József: – Fantasztikus győzni akarásunk óriási küzdelemmel társult. Ma csak egy csapat volt a pályán.

Bordás Dániel: – Ez a mérkőzés hűen tükrözte a szezonunkat. Olyan egyéni hibákat vétettünk, ami egy U14-es csapat is kihasznált volna. Lélektelen, akaratgyenge futballt mutattunk ma, amiért borzasztóan szégyellem magam személy szerint, de remélem, hogy más is így van ezzel. Örülünk, hogy véget ért a szezon.

Asztalos Gábor

Szarvasi FC–Szeghalmi FC 3–2 (2–0)

Szarvas, 200 néző. Vezette: Kató Benedek.

Szarvas: Jakab – Zahorán, Furár (Truczka), Endrefalvi, Polonszki, Zima, Magyar, Barna, Marik (Kerekes), Pilán M., Simon R. Edző: Sajben Gábor.

Szeghalom: Oláh Z. – Oláh A., Darányi (Cserna D.), Kiss L. (Marton), Zsömbörgi, Szász, Takács, Csikós (Vincze), Vágási, Mészáros, Jánovszki. Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Endrefalvi (35., 45+1., 75.), ill. Takács (56. – 11-esből), Jánovszki (61.).

Sajben Gábor: – Megérdemelt győzelmet arattunk hazai pályán, sajnos nem olyan lett az érem színe, amit szerettünk volna.

Oláh Ferenc: – Az első félidőben visszafogottabban teljesítettünk, a második játékrész alapján viszont a pontszerzésre simán rászolgáltunk volna, de ilyen a futball. Mentálisan erős csapatom van, erre büszkék lehetünk. Gratulálok a hazai csapatnak a bronzéremhez!

Rohony Gábor

Jamina SE–Békéscsaba 1912 Előre II. 0–3 (0–2)

Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Jamina: Démusz – Horváth M., Kardos (Bereczki), Murvai, Szaszák, Orodán (Vig), Simon D., Kovács I., Ökrös, Lipták-Pikó, Bencsik. Edző: Varga Péter.

Békéscsaba II.: Somogyi – Vólent (Hulicsár), Lauri, Harmati, Farkas Á., Bacsa, Mágocsi, Rostás, Komáromi (Mihály), Szabó Cs., Pusztai O. Edző: Jakab Péter.

Gólszerző: Lauri (15.), Mágocsi (45., 67.).

Varga Péter: – Vállalható mérkőzésen, igazságos eredmény született. Gratulálok az Előre ezüstérméhez. Ebben a szezonban ennyi volt, az új és azonban új reményeket hoz.

Jakab Péter: – A szép tavaszi menetelésünkkel elértük a második helyet, ami mindenképpen jó előjel a jövőre nézve.

Á. P.

Mesterlövészek

30 gólos: Tanner Gergő (Gyula)

21 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza)

17 gólos: Hanea Márkó (Gyomaendrőd)

16 gólos: Miszlai László (Orosháza)

15 gólos: Furár Róbert (Szarvas), Isaszegi Máté (Mezőhegyes), Mágocsi Bence (Előre II.), Nagy Szabolcs Dávid (Nagyszénás)

14 gólos: Endrefalvi Erik (Szarvas), Ilyés Tamás (Előre II.)

12 gólos: Ökrös Dávid (Jamina SE)

11 gólos: Bojtos Tamás (Gyula), Jánovszki László (Szeghalom)

10 gólos: Sebők Martin (Nagyszénás)

A bajnokság állása: 1. Gyula 73 pont (26 mérk.), 2. Békéscsaba 1912 Előre II. 58, 3. Szarvas 57, 4. Orosháza 49, 5. Mezőhegyes 41 (26), 6. Nagyszénás 31, 7. Szeghalom 28, 8. Gyomaendrőd 17, 9. Medgyesbodzás 16, 10. Jamina SE 13.