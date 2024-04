Pénzügyőr SE–Békéscsabai KK 70-48 (19-10, 6-17, 19-14, 26-7)

Balog Gáborék szerdán már nem hibázhatnak. Fotó: Bencsik Csaba

Fotó: Bencsik Adam



NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport, rájátszás. Budapest, 100 néző. Vezette: Nepp, Esztergályos, Kéri.

Pénzügyőr: Kerkai 13/3, BARÓCSI 18, Nemes 10, Magda 13/9, Egervári. Csere: Horvat 4, Tóth K. 6, Béres 6/3, Ratiani. Edző: Király Márió.

Békéscsaba: Balog 6, Varga Á. 15, Varga Z. 10/3, Hajdu 6, Kurtucz 4. Csere: Scherber, Cvijin 3/3, Fábián 2, Szojlevics, Vágvölgyi 1. Edző: Vuk Pavlovics.

A Nikola Sucovot nélkülöző csabaiak pocsék rajtot vettek. A motiváltabbnak tűnő és támadásban is pontosabb házigazdák 13-2-es rohammal indították a találkozót, és stabilan tartották is a 10 pont körüli különbséget a továbbra is mérsékelt dobószázalékot produkáló viharsarkiak ellen. A második negyedre sikerült rendeznie sorait a BKK-nak, amely főként védekezésben javult fel, de a két Vargája révén ponterőben is acélosabb lett, ennek hozományaként a szünetre maga javára billentette a mérkőzést.

A második félidő első fele kiegyenlített, nyílt sisakos játékot hozott. Rendre a Pénzügyőr járt előrébb, volt idő, amikor 8 ponttal is, de a végére Varga Ákos kosaraival visszazárkózott a Békéscsaba. A záró negyed ennek fényében nyílt csatát ígért, csakhogy a látogatók játéka ismét teljes csődöt mondott. Ponterőben és védekezésben is NB II.-es szintet hozott ekkor a BKK, remélhetőleg mindez nem az előszele a következő esztendőnek.