Optimum Solar-Békési FKC–Ceglédi KK 30–29 (16–11)

Laufer Gáborék saját maguk dolgát tették nehézzé a végjátékban elkövetett hibák miatt. Fotó: Jenei Péter



NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 250 néző. Vezette: Haskó Tamás Károly, Natkai Norbert.

Békés: TAKÁCS – Kepess 3 (1), HORVÁTH L. 5, Kovács Sz. 3, ÁRPÁSI 6, Mezei 4 (2), Fedor 1. Csere: Vígh (kapus), Haszilló 3, Laufer 3, Szabó Zs., Novák Zs., Novák E. 1, Sütő 1. Edző: Padla József. A Cegléd legjobb góldobói: Pásztor Á. 8 (6), Markovics 7, Juhász K. 5.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 7/6.

Mezei Richárd góljaival és Takács Szabolcs védéseivel indult a találkozó, ám azután a vendégek is belőtték a kaput. Árpási Patrik beállóból szerzett találatai adtak új lendületet a hazaiaknak (10. p.: 6–2). Ettől kezdve a rendre három-négy gólnyi különbség volt a békésiek javára. A hálóőrök mindkét oldalon sokat tettek hozzá a félidő középső szakaszában, a mezőnymunka azonban hagyott kívánni valót. Padla József ezt szóvá is tette a 22. minutában, azt követően a támadójátékban is hatékonyabb lett csapata, amely a 28. percre 16–10-es előnyt alakított ki, ebből pedig ötöt meg is tartott a szünetig.

A második félidőt a Cegléd kezdte pontosabban, Panghy átlövésével már az elején visszazárkózott 17–15-re. Szerencsére a hazai oldalon mindig akadt valaki, aki epizodistából rövid időszakra főszereplővé lépett elő. Előbb Horváth László, majd Árpási Patrik szerzett fontos találatokat, visszaállítva a három-négy gólnyi fórt. A látogatók becsülettel harcoltak, de nem volt bennük annyi plusz, amivel közelebb férkőzhettek volna. Még az 53. percben sem tűnt úgy 27–23-as állásnál, hogy izgalmas lehet a végjáték, ám ekkor hajrába kezdtek a vendégek. Pontosabbá váltak támadásban, a békésiek pedig kezdték elveszíteni az önbizalmukat. Egygólos ceglédi hátránynál Horváth és Laufer Gábor is fontos pillanatban vette be a kaput. A látogatók 30-29-nél, az utolsó percben így is támadhattak a pontszerzésért, de Takácson nem tudott kifogni Határ, így végül maradt a hazai siker.

Padla József: – Az első félidőben stabil védekezésből sikerült könnyű gólokat szereznünk, ezzel előnyt szerezni a folytatásra. Szünet után dekoncentráltság és fáradtság miatt a védekezésünkbe már több hiba csúszott, azonban a korábban kiharcolt előnyünkkel jól sáfárkodtunk, így miénk maradt a két pont, amiért jár a gratuláció a fiúknak.