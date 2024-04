A versenyzők az egy héttel korábbi ausztriai megmérettetés után a pihenés helyett a magyar és világranglista pontokért zajló küzdelmet választották, hogy be tudjanak kerülni az augusztusi, Budapesten sorra kerülő utánpótlás világbajnokságra készülő magyar válogatottba.

A Debreczeni team versenyzői a hosszú utazás ellenére jól felkészülten érkeztek és az erős, rutinos mezőnyben mindenki a maximumon teljesített, aminek meg is lett az eredménye. A felnőttek között Viczián Dániel és Petró Lili meg sem állt a dobogó legfelső fokáig. Az utánpótlás korosztályúak között a legeredményesebb versenyző Jancsó Lili lett, aki a kadét 2 (ifjúsági) korosztályban három aranyérmet is szerzett.

Mint Debreczeni Dezső vezető edző elmondta, összességében elégedett a csapattal, hiszen versenyzői a gyakran fárasztó lebonyolítási rend ellenére is hozták a mérkőzések zömét és értékes ranglista pontokat is szereztek. A JALTE-Debreczeni team összesen 17 arany-, 16 ezüst- és 14 bronzéremmel térhetett haza a 20 ország 646 harcosát felvonultató viadalról, ezzel az összesített eredménylistán 159 csapat közül az előkelő 2. helyen végzett.



Eredmények. Point-fighting szabályrendszer. Felnőtt, 63 kg: 1. Viczián Dániel, 2. Csiernyik Zsombor. 69 kg: 1. Viczián Dániel. 50 kg: 1. Petró Lili. 55 kg: 3. Petró Lili. 60 kg: 3. Pántya Réka. Junior, 57 kg: 1. Csiernyik Zsombor. 63 kg: 3. Csiernyik Zsombor. 69 kg: 3. Szák Péter. 74 kg: 2. Szák Péter. 50 kg: 1. Petró Lili. 60 kg: 2. Pántya Réka. 65 kg: 2. Pántya Réka. Kadet 2 (ifjúsági), 47 kg: 2. Petró Bálint. 63 kg: 1. Matuska Máté. 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 46 kg: 2. Debreczeni Frida. 60 kg: 1. Jancsó Lili. 3. Szabó Szófia. 65 kg: 1. Jancsó Lili. Kadet 1 (serdülő), 28 kg: 2. Antal Benjámin. 37 kg: 3. Peregi Zétény. 42 kg: 1. Szikora Bence. 47 kg: 2. Szikora Bence. 28 kg: 1. Jancsó Csenge. 32 kg: 1. Debreczeni Lilla, 3. Nátor Petra. 37 kg: 3. Debreczeni Lilla. 42 kg: 2. Petró Laura. 47 kg: 1. Petró Laura. Gyermek, 21 kg: 1. Gajdács János, 2. Békési Bence. 24 kg: 3. Gajdács János. 27 kg: 2. Peregi Botond. 30 kg: 2. Peregi Botond. 33 kg: 3. Guti Zoltán. 36 kg: 2. Guti Zoltán. +36 kg: 3. Szűcs Máté. 21 kg: 2. Born Heidi. 24 kg: 1. Born Heidi.

Light-contact szabályrendszer. Kadet 2 (ifjúsági), 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 55 kg: 3. Szabó Szófia. 60 kg: 1. Jancsó Lili.