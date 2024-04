Kétegyházi SE–Újkígyós FC 0–5 (0–1)

Az Újkígyós idegenben folytatta tavaszi remek szériáját, a Csanádapáca az ezüstérmest késztette nagy csatára. Fotó: Bencsik Ádám



Kétegyháza, 50 néző. Vezette: Brlás Zsolt.

Kétegyháza: Zsilák – Veder, Igricz (Darócz), Nagy R. (Sós), Tóth V., Hotea (Horváth R.), Máté, Gyulai, Varga N., Simonka, Bozsó. Edző: Kiss Tibor.

Újkígyós: Borbély – Marik, Solymoskövi Zs., Nagy G. (Farkas F.), Benyó (Ruszin), Benkó, Varga P. (Burkus), Dohányos, Danczik, Solymoskövi B., Csiernyik M. Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Gólszerző: Danczik (37., 60., 63.), Burkus (89.). Simonka (90. – öngól).

Kiss Tibor: – Sajnos a mai meccs teljes összeomlást hozott. A vendégek kíméletlenül kihasználták minden pontatlanságunkat, így megérdemelten nyertek ilyen arányban is. Nehéz négy mérkőzés áll még előttünk.

Farkas Ferenc: – Megérdemelten nyertünk a sportszerű hazaiaknak, megyünk tovább ezen az úton. Sok sikert a Kétegyházának!

Kunágotai TE–Magyarbánhegyesi FC 0–2 (0–1)

Vármegyei II./B osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kunágota, 110 néző. Vezette: Tóth Imre.

Kunágota: Csomós – Veselicz, Sóstai, Farkas F. (Pócsik), Mészár, Lakatos G., Kovács A. (Hajdú Á.), Prókai, Sódar, Sárvári M., Sirkó (Lólé K.). Játékos-edző: Korpa János.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Bozsár (Vágási), ifj. Kintner, Tóth Le., Kukla D., Racs (Balázs), Simondán, Matuz P., Varga P., Szőke, Rozsi. Edző: Kintner János.

Gólszerző: Matuz P. (38., 51.).

Korpa János: – Alázat nélkül nincs foci. A Bánhegyes jobban akarta a három pontot!

Kintner János: – Az első perctől kezdve tudatos, energikus játékot mutattunk elől és hátul egyaránt. Örülök annak, hogy végre gólokra tudtuk váltani a ziccereket. Elismerésem a fiúknak a mai teljesítményükért. Jó játékvezetés és asszisztáció.

K. J.

Kaszaper FC–Kevermes SE 8–2 (4–0)

Kaszaper, 300 néző. Vezette: Rubás Zoltán.

Kaszaper: Magony (Pocsai) – Kéri, Szivák (Péli), Vincze, Toll (Garamvölgyi), Harmati (Bordás M.), Kasza, Mátó, Simon B. (Fodor), Bódi, Kis Á. Edző: Kormányos Antal.

Kevermes: Horváth S. – Orosz, Rung (id. Bauer), Plástyik, ifj. Bauer, Kovács J. (Huszárik), Szabó, Kovács A. (Kiss K.), Kócs, Puporka E., Lakatos S. Edző: Id. Bauer Károly.

Gólszerző: Mátó (18., 51.), Szivák (24.), Vincze (26., 40.), Kéri (65., 68.), Fodor (75.), ill. Rung (48.), Puporka (84.).

Kormányos Antal: – Messzemenő következtetéseket nem lehet és nem is akarok levonni ebből a meccsből, inkább köszönetet mondanék azon embereknek, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ennyi nézőt ki tudjunk hozni a mai mérkőzésre. Kaszaperen egyébként is nagy érdeklődés övezi a labdarúgást, de ma még rátettünk egy lapáttal és igencsak hozzájárultunk a megyei foci népszerűsítéséhez.

Id. Bauer Károly: – Az első tíz percben voltak helyzeteink, amiket kihagytunk, ezután a bajnokjelölt rákapcsolt és gólokat szerzett. Szerencsével mi is rúgtunk kettőt. Gratulálok a csapatomnak a tisztes helytállásért, a Kaszapernek pedig sok sikert a céljai eléréséhez!

T. Zs.

Gále Csaba

Köröstarcsai KSK–Battonyai TK 3–1 (1–0)

Köröstarcsa, 80 néző. Vezette: Láza András.

Köröstarcsa: Fülöp – Egri (Fülöp L.), Kozák, Hajdú, Puskás (Kukuk), Keresztesi, Farkas Gy., Kata (Nagy Zs.), Szentpéteri (Herpácsi), Mészáros S., Tusjak. Mb. edző: Farkas Gyula, Vincze Gyula.

Battonya: Erdélyi – Varga K., Nagy Gy., Sztán, Habalik, Mákos, Liszkai, Kiss Z., Simon P., Suhajda, Kovács Z. Edző: Szabó József.

Gólszerző: Keresztesi (31.), Hajdú (60.), Egri (80.), ill. Nagy Gy. (51. – 11-esből).

Vincze Gyula: – Nehéz találkozóra számítottunk, hiszen tudtuk, hogy mind két fél részére nagyon fontos lesz a három pont megszerzése. Próbáltuk nyomás alá helyezni ellenfelünket, ami a mérkőzés nagy részében sikerült is, sokszor kényszerítettük őket hibára. A helyzeteinket hatékonyabban használtuk ki. Jó játékvezetés!

Szabó József: – Az első félórában eldönthettük volna a mérkőzést, de a kihagyhatatlant is kihagytuk. A hazaiak vezető gólja után visszajöttünk a mérkőzésbe. Nem könnyítette a helyzetünket, hogy csere hiányában sérülés miatt szinte az egész második félidőt tíz emberrel játszottuk végig. A döntetlen igazságosabb lett volna, jó játékvezetés!

B. K. Zs.

Tótkomlósi TC–Csorvási SK 1–0 (0–0)

Tótkomlós, 120 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Tótkomlós: Asztalos – Poljak D., Keszeli, Fazekas, Stranszky (Borbás), Isztin, Koleszár, Ondrejó (Molnár I.), Balogh T., Szabó S., Varga G. Edző: Horváth Henrik.

Csorvás: Maczák – Gerda V., Varga A., Csábi, Popovics, Gyevi-Nagy, Máriás, Barkász, Varga G., Mazán, Zsiga (Salka). Játékos-edző: Csábi Mihály.

Gólszerző: Varga G. (75. – 11-esből).

Horváth Henrik: – A csapat augusztusban kitűzött egy célt maga elé, ami az volt, hogy dobogós helyen végezzünk a bajnokságban. Ezt ma úgy teljesítettük, hogy egy nagyon jól játszó és szervezett Csorvás ellen sikerült nyernünk. Gratulálok a fiúknak!

Tárnyik Tibor technikai vezető: – Döntetlen színezetű mérkőzés volt, amelyet egy véleményes szabálytalanságból induló büntető döntött el a hazaiak javára, akik sokat köszönhetnek a kitűnően védő kapusuknak.

M. R.

Lőkösháza KSK–Csanádapácai EFC 3–1 (1–0)

Lőkösháza, 140 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Lőkösháza: Lőrinc – Barna, Balázs M. (Pusztai), Czernó, Susánszki, Szincsák, Komlósi (Mag), Kollát (Prágai), Kolozsi (Budás), Lakatos, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Csanádapáca: Pós A. – Drozdik, Haba, Göcző, Juhász, Bozsó M. (Laczó), Rakonczai, Deák, Csende, Kasza (Balassa), Pós D. (Dániel). Edző: Szikora Pál.

Gólszerző: Czernó (40.), Pusztai (64.), Barthalos (80.), ill. Juhász (90. – 11-esből).

Botás Attila: – Az Apáca megnehezítette a mérkőzést, de bizonyítottuk, hogy mi sem vesszük félvállról. Remélem, hogy a győzelmünkkel feledtettük a múlt heti fiaskót és további sikerekkel örvendeztetjük meg a szép számban kilátogató szurkolóinkat!

Szikora Pál: – Egészen jól futballoztunk, a helyzeteinket sajnos kihagytuk. Gratulálok a hazai csapatnak!

V. I.

Következik. 19. forduló. Május 4., szombat, 17.00: Csanádapácai EFC–Battonyai TK, Újkígyós FC–Köröstarcsai KSK, Magyarbánhegyesi FC–Kaszaper FC, Csorvási SK–Kunágotai TE. Május 5., vasárnap, 17.00: Kevermes SE–Kétegyházi SE, Lőkösháza KSK–Tótkomlósi TC.



Mesterlövészek

31 gólos: Varga Gábor (Tótkomlós)

24 gólos: Komlósi Miklós (Lőkösháza)

19 gólos: Popovics Marcell (Csorvás)

15 gólos: Vincze Alex (Kaszaper)

14 gólos: Puporka Elemér (Kétegyháza 8, Kevermes 6)

13 gólos: Csiernyik Mihály (Újkígyós), Hajdú Bence (Köröstarcsa), Kovács Adrián (Kunágota)