Értékei megőrzésére törekedik az Orosházi Kézilabda Club vezetősége az NB I. B-ben szereplő női csapata jövő évi keret kialakításával kapcsolatban. Ezért iskülönösen fontos az életükben, hogy sikerült itthon tartaniuk az alakulat egyik alappillérét, Kenyeres Barbarát, akinek a jövő évi lesz a hatodik NB I. B-s szezonja kék-fehérben.



Kenyeres Barbara játéktudásával és tapasztalatával nagy hasznára lesz a jövő évi csapatnak is. Fotó: Zsedényi Péter



Az orosházi születésű átlövő kirobbanó formában kézilabdázik a jelenleg is futó szezonban, az eddig lejátszott 25 mérkőzésen 95 találatot jegyzett, ezzel a házi góllövőlistán a második, a bajnokság összesített rangsorában a 17. helyen áll. Két évvel ezelőtt 28 meccsen 105 góllal zárt, így jó eséllyel ez lesz a legeredményesebb idénye hazai szerelésben.

– A hátralévő bajnoki mérkőzéseken és jövőre sem szeretném ennél a szintnél alább adni – hangsúlyozta a 26 éves kézilabdázó. – A döntésemben közrejátszott, hogy még mindig élvezem a játékot, úgy érzem van még bennem egy-két jó év, az pedig hatalmas pluszt jelent, hogy ezt éppen a szülővárosomban tehetem.

Barbi a csapat egyik legrutinosabb tagjaként a pályán kívül is fontos szerepet tölt be, társai felnéznek rá. A keret átlagéletkora jövőre sem változik érdemben, ezért nagy szükség lesz a tapasztalatára és a fiatalok mentorálására, de ezt a feladatot is magáénak érzi.