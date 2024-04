Díjugratás 51 perce

Nyeregben húsvétkor is

Harmincnégy versenyszámot terveztek, végül harminckettőt meg is rendeztek a kecskeméti húsvéti Airvent országos fedeles díjugrató versenyen, amelyen népes számban indultak békéscsabai és mezőhegyesi lovasok is. A legtöbb számot a békéscsabai Potocska Attila vállalta be, aki nyolc alkalommal ült nyeregbe, és az első napon a nyitott 125 centiméteres kategóriát meg is nyerte.

Győzött még Such Lilla Laura (Potocska LSE) és a mezőhegyesi Li Yuyan is. Potocska Attila

Forrás: BMH 1. nap. Nyitott, 100 cm: 4. Potocska Attila Sweetie n. l., 6. Such Lilla Laura (mindkettő Potocska LSE, Békéscsaba) Lady Mini n. l. Nyitott, 105 cm: 2. Szász Attila (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Rádiháza Narrante n. l. Nyitott, 110 cm: 2. Misi Gerda (Potocska LSE) Titi n. l., 4. Potocska Attila Madame n. l., 6. Szász Attila Napóleon M n. l. Nyitott, 120 cm: 4. Szász Attila Napóleon M. n. l., 5. Potocska Attila Madame n. l. Nyitott, 125 cm: 1. Potocska Attila Fiona n. l. 2. nap. Nyitott, 100 cm: 1. Li Yuyan (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Napóleon M. n. l. Nyitott, 105 cm: 4. Potocska Attila Sweetie n. l. Nyitott, 120 cm: 5. Potocska Attila Madame n. l. Nyitott, 125 cm: 4. Potocska Attila Chacoon’s Anna PS n. l. Felkészítő, 90 cm: 4. Li Yuyan Napóleon M. n. l., 6. Fehérvári-Nagy Bianka (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Castro n. l. 3. nap. Nyitott, 100 cm: 4. Li Yuyan Napóleon M n. l. Nyitott, 105 cm: 1. Such Lilla Laura Lady Mini n. l. Nyitott, 105 cm: 4. Potocska Attila Sweetie n. l. Nyitott, 110 cm: 2. Szász Attila Rádiháza Narrante n. l., 5. Misi Gerda Titi n. l.



